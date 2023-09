Witamina C na skórę. Jakie wykazuje właściwości?

Regularne nakładanie kosmetyków z witaminą C na skórę widocznie poprawia jej wygląd i zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Składnik ten jest silnym antyoksydantem, który neutralizuje wolne rodniki uszkadzające komórki skóry. Dzięki temu spłyca zmarszczki, a także opóźnia proces starzenia.

Jest ona niezbędna w wytwarzaniu kolagenu, który stanowi podstawowe białko skóry, a także jest substancją uszczelniającą śródbłonek naczyń włosowatych. Wpływa on na jędrność i elastyczność naszej skóry, a także zapewnia odnowę komórkową.

Witamina C poprzez syntezę melaniny zapobiega przebarwieniu skóry, a także niweluje powstałe już przebarwienia. Z tego powodu witaminę C warto stosować szczególnie latem, gdy jesteśmy najbardziej narażeni na działanie szkodliwych promieni UV, a wystawianie się na słońce często kończy się powstawaniem piegów lub ciemnych plam na skórze twarzy. Substancja ta ma właściwości rozjaśniające, dlatego dzięki niej nasza skóra wygląda zdrowo i promiennie.

Zdjęcie Witamina C to jeden z najpopularniejszych składników kremów przeciwzmarszczkowych / 123RF/PICSEL

Dermatolożka pokazała, dlaczego warto stosować witaminę C

Dla wszystkich tych, którzy zapominają o witaminie C w codziennej pielęgnacji, dr Mamina Turegano postanowiła nagrać pewien prosty eksperyment. Dermatolożka ma 8-letnie doświadczenie w pracy, a swoją wiedzą, dzieli się nie tylko z pacjentami, ale i swoimi obserwatorami na TikToku. To właśnie tam opublikowała nagranie z eksperymentu.

Do zobrazowania działania witaminy C na skórę posłużyła się jabłkiem, które przekroiła na dwie części. Na jedną połówkę zaaplikowała serum z witaminą C. Obie części wystawiła na słońce na kilka godzin. Efekt, który możemy zobaczyć po upływie tego czasu, robi niemałe wrażenie.

"Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem. Przeciwutleniacze chronią komórki skóry, neutralizując bomby oksydacyjne lub czynniki stresogenne, takie jak promienie UV i zanieczyszczenia" wyjaśniła ekspertka.

Podkreśla również, że stosowanie witaminy C doustnie, nie przyniesie nam takich efektów, jak regularne aplikowanie kosmetyków z tym składnikiem.

Kto nie powinien stosować witaminy C na skórę?

Witamina C to popularny składnik, jednak nie sprawdzi się on dla wszystkich. Kosmetyki z witaminą C mogą powodować złuszczanie się skóry, co może powodować drobne uszkodzenia, zwłaszcza gdy nie jest ona odpowiednio nawilżona.

Z tego powodu na kosmetyki z witaminą C muszą uważać osoby ze skórą suchą, wrażliwą i skłonną do podrażnień. Może ona też szkodzić skórze atopowej.

Nie oznacza to jednak, że takie osoby muszą zrezygnować z jej stosowania. Warto więc poszukać kosmetyków z niskim stężeniem witaminy C lub przeznaczonych do skóry wrażliwej.

