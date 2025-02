Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W piątek na ogół duże zachmurzenie, a większe przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie i na południu Polski. Niemal w całym kraju opady deszczu, a lokalnie na wschodzie i w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10 cm - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z kolei na zachodzie i na południu mogą pojawić się burze. W czasie burz wiatr może być porywisty. Termometry wskażą od 3 st. C na wschodzie, ok. 6 st. C w centralnej Polsce, do 9 st. C na południu.

W nocy w centrum i na północy prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura minimalna od -2 st. C na południu, ok. 1 st. C w centrum, do 3 st. C na wybrzeżu - wskazują eksperci z IMGW. Mogą pojawić się marznące mgły.

W sobotę nadal zachmurzenie duże, a na nieco mniej chmur mogą liczyć mieszkańcy południa i wybrzeża. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie również krupy śnieżnej. W górach popada śnieg.

Temperatura maksymalna od 3 st. C do 7 st. C, najzimniej miejscami na północnym wschodzie, ok. 1 st. C. W niedzielę bez większych zmian w kontekście padów i temperatury, ale na dodatek będziemy się zmagać z porywistym wiatrem z kierunków północnych i zachodnich.

W poniedziałek nieco się rozpogodzi, zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Niewykluczone, że opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu pojawią się lokalnie na północy Polski. Zrobi się odrobinę cieplej - temperatura maksymalna w dzień wynosić będzie od 5 st. C do 10 st. C. Na wybrzeżu porywy wiatru dochodzące do 85 km/h.

Od połowy tygodnia temperatura zacznie powoli wzrastać 123RF/PICSEL

Od wtorku zacznie się ocieplać

Począwszy od wtorku, wartości na termometrach będą coraz wyższe, ale dominować będzie również duże zachmurzenie i opady deszczu. Lokalnie może padać intensywnie. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 10 st. C, na Podhalu, ok. 3 "kresek". Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 70 km/h, zachodni - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW. W środę niemal identycznie pod względem pogody.

Czwartek i piątek to nadal utrzyma się duże zachmurzenie i tylko gdzieniegdzie pojawią się większe przejaśnienia. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie na zachodzie kraju - tam nawet 14 st. C. Najchłodniej nad samym morzem i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, ok. 7 st. C. Mieszkańcy wybrzeża odczują silny wiatr. Tam porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h.

Urszula Szybowicz: Emocje odróżniają nas od innych istot i ja bym się ich nie bała INTERIA.PL