Zjawisko "butt elevator". Miłosny sygnał kotek

Jak rozpoznać "kocią windę"? Otóż zwierzak zazwyczaj wysuwa wtedy swoje łapki do przodu, ma opuszczoną klatkę i uniesiony zadek do góry. Może to wyglądać tak, jakby chciał się przeciągnąć po kilkugodzinnej drzemce. Jednak w rzeczywistości to nie tylko forma "rozprostowania kości", ale także ważny sygnał dla właściciela. Co twój kot chce ci przekazać?

Zjawisko "kociej windy" może wynikać z biologicznych instynktów pupila. Samica może zachowywać się w ten sposób, gdy przechodzi przez okres rui. Taka postawa sugeruje, że próbuje zwrócić uwagę i "oczarować" potencjalnego partnera. Jest to naturalna forma komunikacji związana z gotowością do rozrodu. To zachowanie ma na celu przyciągnięcie partnera i zasygnalizowanie mu swoich intencji.

Gdy kot unosi grzbiet podczas drapania, to oznaka przyjemności Getty Images

Zwierzak, unosząc zadek do góry, może być także skierowany w stronę swojego właściciela. Jeśli zauważysz, że przybiera taką pozycję w twoim pobliżu, może to być znakiem, że próbuje zwrócić na siebie uwagę. Kot sygnalizuje w ten sposób, że potrzebuje bliskości i zachęca swoją postawą do głaskania. Lepiej nie lekceważyć tego znaku, gdyż ignorowany może się zniechęcić do okazywania swojej miłości. Pamiętaj, że zwierzak okazuje ci w ten sposób zaufanie i ciepłe uczucia.

Kot może sygnalizować chęć zabawy, kontaktu lub prosić o pieszczoty pexels.com

Twój kot tak robi? To oznaka, że cię kocha

Istotne jest, aby mieć świadomość, że koty rozpoznają się po zapachu, gdyż każdy z nich jest indywidualny. Trochę tak, jakby każdy z nich miał inne perfumy. Zapachy te wydzielane są poprzez gruczoły łojowe i okołoodbytnicze. Pupil, czując dyskomfort oraz brak zaufania będzie zasłaniał owe strefy, aby zamaskować swój zapach. Jeśli jednak zauważysz, że twój pupil przybiera pozycję "kociej windy", może to być oznaka zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

