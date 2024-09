Zniszczyłeś fryzurę swojego kota? Jak śmiałeś? Dostrzeżesz niezadowolenie

Twój kot spokojnie sobie leżał, a ty postanowiłaś wygłaskać go, a następnie zwierzak po tym incydencie, zaczyna wylizywać swoje futro, jakby został obrzucony błotem? Brzmi znajomo? Powody, przez które się tak zachowuje, mogą być różne, jeden z nich dotyczy higieny i estetyki pupila. Otóż prawdopodobnie wcześniej kociak układał swoje futro przez długi czas do perfekcji, a ty najzwyczajniej w świecie mu to popsułaś. Dlatego zwierzak musi ponownie przywrócić je do ładu.

Pogłaskałaś kota, a on zaczyna się myć z pogardliwym wzrokiem? Sprawdź, co to oznacza! pexels.com

Kot myje się po głaskaniu? Zwróć uwagę na to, jak pachniesz

Kolejny powód może dotyczyć zbyt intensywnego zapachu, który pozostawiłaś na jego futrze. Pamiętaj, że zwierzęta mają bardzo wyczulony węch. Wystarczy, że wcześniej poperfumowałaś się mocnym zapachem, który nie odpowiada twojemu mruczkowi. Dotyczyć to może również woni pozostawionej po innych rzeczach, takich jak kosmetyki, jedzenie, czy środki czystości. Po takich "głaskach" zostaje zaburzony naturalny za pach kota, przez co chce się go pozbyć, aby czuć się komfortowo.

Można potraktować takie zachowanie również jako formę zaznaczenia swojego terytorium. Twój kot, woli, gdy ty pachniesz jak on, niż na odwrót. Dlatego też mruczki ocierają się o ludzi i rzeczy, liżą nas lub obsikują przedmioty w domu.

Twój mruczek zachowuje się w ten sposób? Coś może być nie tak

Kot w ten sposób może także okazywać swoje niezadowolenie. Najprawdopodobniej to, jak okazujesz mu miłość, nie sprawia mu przyjemności. Możesz potraktować to jako sygnał, że chce być głaskany inaczej. Zwróć uwagę na to, czy tej czynności towarzyszy machanie ogonem, brak mruczenia lub nawet gryzienie. To znaki, że "panicz" nie jest zadowolony. Mycie dla kota może być formą odstresowania po niewygodnej sytuacji.

Futro u kota nie tylko ładnie wygląda, ale ma też swoje "obowiązki"

Ostatnim powodem, przez który kot wylizuje swoją sierść, może być to, że ułożenie futra uległo zmianie, co mogło przyczynić się do tego, że już nie spełnia prawidłowej funkcji. Zastanawiasz się, jak sierść mogła przestać działać? Otóż futro, nie tylko ładnie wygląda na kociaku, ale również odpowiada za regulację temperatury jego ciała. Zimą powinno chronić przed mrozami, a latem przed gorącem. Dlatego tak istotne jest ułożenie sierści, a kot doskonale o tym wie i musi tego pilnować. Zaufaj swojemu zwierzakowi, on wie, co robi. Warto przyglądać się drobnym zachowaniom kota, gdyż w ten sposób próbuje nam pokazać, co jest nie tak.

Kot to zwierzę, które ceni sobie wygodę, a jego lśniące futro jest nie tylko ozdobą, ale i ochroną przed warunkami atmosferycznymi Getty Images

