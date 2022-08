Ludzie spod tych znaków ZAWSZE mają rację. Kto jest najgorszy?

Baran

Jeśli wśród twoich bliskich jest osoba, która zawsze wie, co jest dla ciebie najlepsze, bardzo możliwe, że urodziła się właśnie pod znakiem Barana. Baran ma tendencje do forsowania swoich poglądów na najbliższych mu ludzi. Drogi Baranie, na pewno wiesz, co jest najlepsze dla ciebie, ale uwierz, na pewno NIE wiesz, czego potrzebują inni. Nie wiesz, czy chcą słuchać twoich dobrych rad, mądrości i nieznoszących sprzeciwu poleceń, dotyczących ich życia. Przestań myśleć, że możesz każdego przerobić na swoją - jedynie słuszną - modłę. Ludzie się od ciebie odsuną, to wszystko, co możesz taką postawą osiągnąć.

Rak

Ludzie spod znaku raka są niezwykle kochający i troskliwi. To wspaniałe! Ale niestety oni są kochający i troskliwi do tego stopnia, że zdarza im się (często) przekraczania granic i po prostu wchodzenia innym na głowę. Raki pragną, by wszyscy byli tacy jak oni, żeby czułość i miłość były zawsze na pierwszym miejscu i żeby cały czas je sobie okazywać. Nieustannie próbują skłonić otaczających ich ludzi, żeby robili rzeczy, na które ci tak naprawdę nie mają ochoty, ponieważ czują, że to nie dla nich. Raki tego nie rozumieją i potem cierpią, bo ludzie się od nich odsuwają. Drogi Raku, przecież gdzieś w głębi serca rozumiesz, że każdy chciałby żyć swoim życiem?

Lew

Lwy są bardzo kontrolujące. Chcą, aby ludzie w ich życiu byli tacy, jacy wg Lwów powinni być. Kiedy ktoś przychodzi do nich po radę, wysłuchuje jej, ale potem się do niej nie stosuje, Lew odbiera to jak osobistą porażkę, jak policzek. Jeśli jesteś osobą, która potrzebuje osobistej przestrzeni, w towarzystwie Lwa nie masz co na nią liczyć. Lew będzie cały czas popychał cię w stronę swoich przekonań na temat tego, co i jak powinieneś robić. I będzie w tym konsekwentny do tego stopnia, że w końcu się poddasz i przyjmiesz radę.



Strzelec

Ludzie urodzeni pod znakiem Strzelca uznają tylko jedną słuszną drogę - tę własną. Chcą, aby ludzie w ich życiu robili to, co oni - Strzelce - uważają za stosowne. Są w tym nieprzejednani, nie mogą zrozumieć, kiedy ktoś nie chce się podporządkować, więc często rozstają się z ludźmi, kończą relacje, zrywają więzi. Najważniejsze jest dla nich przekonanie o własnej nieomylności. Nie mogą znieść, że nie na wszystko mają wpływ. Może to być zarówno dobra, jak i zła rzecz, w zależności od tego, jak na to patrzysz. Biorąc to pod uwagę, jeśli chodzi o wszystko wiedzących, ludzie Strzelca są prawie zawsze najgorsi.

