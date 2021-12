Według tradycji katolickiej woda święcona należy do sakramentaliów. Czym są sakramentalia? Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, są to przedmioty oraz czynności, które, dzięki modlitwie Kościoła, wskazują na duchowe dobra, uświęcają codzienne życie i przygotowują do przyjęcia właściwego skutku sakramentów.

Oprócz wody święconej sakramentalia to m. in. szkaplerze, medaliki czy sól egzorcyzmowana. Są to także czynności takie jak poświęcenia, błogosławieństwa, nakładanie rąk, czynienie znaku krzyża, egzorcyzmy oraz posypywanie głów popiołem w Środę Popielcową.

Woda święcona - skąd ten zwyczaj?

Woda święcona jest pobłogosławiona przez biskupa, prezbitera lub diakona. Zwyczaj ten pochodzi z początków chrześcijaństwa, wprowadzono go w II wieku po Chrystusie.

Został wzięty z Biblii - już w Starym Testamencie wierzono w oczyszczającą moc wody, o czym mówi m. in. wizja proroka Ezechiela dotycząca uzdrawiającej wody wypływającej ze świątyni. Przede wszystkim jednak dotyczy chrztu Jezusa w rzece Jordan.

Jak święci się wodę?

Jak wygląda obrzęd poświęcenia wody w Kościele? Uroczysty obrzęd tej ceremonii ma miejsce podczas Triduum Paschalnego, w trakcie Wigilii Paschalnej i liturgii chrzcielnej. Śpiewa się wtedy litanię do Wszystkich Świętych, odmawiana jest specjalna modlitwa i odbywa się zanurzenie paschału w naczyniu z wodą.

Najczęściej możemy tego dnia otrzymać wodę święconą do domu. Możemy też poprosić o nią w każdym innym momencie w roku liturgicznym - woda może zostać poświęcona zawsze. Wystarczy krótka modlitwa, którą kapłan nad nią odmawia. Jak brzmi przykładowa formuła?

"Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."

Kiedy używa się wody świeconej?

W kościołach woda święcona najczęściej stoi przy wejściach w specjalnych pojemnikach, tzw. aspersoriach, często w kształcie muszli - to odwołanie do chrztu Jezusa w Jordanie, który miał się dokonać właśnie za pomocą muszli. Woda może być także w bezdotykowych dystrybutorach - te stały się popularne w czasie pandemii koronawirusa. Tradycyjnie przy wejściu do kościoła wierni zanurzają czubki palców w wodzie i robią znak krzyża - jest to symboliczne przypomnienie sakramentu chrztu.

Wodę stosuje się do przeprowadzania sakramentu chrztu, ponadto podczas wielkanocnego święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, opłatków na stół wigilijny, kadzidła i kredy w Trzech Króli, palm w Niedzielę Palmową, ziół w święto Matki Boskiej Zielnej, świec w święto Matki Bożej Gromnicznej, obrączek na ślub czy medalików, szkaplerzy oraz różańców.

Woda święcona stosowana jest także podczas egzorcyzmów, a także podczas święcenia mieszkań czy innych miejsc.

Jak korzystać z wody święconej w domu?

Święcenie mieszkania podczas kolędy jest najpopularniejszym momentem, kiedy możemy wykorzystać święconą wodę. Ksiądz błogosławi wtedy mieszkanie i skrapia je wodą święconą.

Wiele rodzin katolickich korzysta jednak z wody święconej na co dzień. Montują sobie przy wejściu kropielnicę - podobną do tej przy wejściu do kościoła - i przechowują w niej wodę, praktykując zwyczaj robienia znaku krzyża podczas wyjścia z mieszkania lub powrotu do niego. Co istotne, według katolicyzmu, za każdy taki gest przeżegnania się z wodą święconą, uzyskujemy cząstkowy odpust, który możemy ofiarować za osobę zmarłą lub za siebie.

Woda święcona często wykorzystywana jest też podczas tradycyjnego błogosławieństwa narzeczonych przed ślubem. Rodzice skrapiają wtedy przyszłych małżonków właśnie wodą święconą.

Jak natomiast pozbyć się wody święconej, która stoi już długo? Serwis wiara.pl podpowiada, by wylać ją "w godne miejsce" - na przykład na grób kogoś bliskiego lub do kwiatków, ale powstrzymać się od wylewania jej do zlewu.

