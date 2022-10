Asteroida 2022 RM4 zbliża się do Ziemi

Dokładnie 12 września 2022 w obserwatorium na Hawajach odkryto, że w kierunku Ziemi zmierza asteroida. Wszystko to za sprawą nowoczesnego teleskopu Pan-STARRS 2. Okazuje się jednak, że badacze zauważyli ją dość późno, bo jedynie kilka tygodni przed zbliżeniem się do naszej planety.

Według obserwacji asteroida 2022 RM4 ma średnicę od 300 do 740 metrów, a to oznacza, że może być nawet trzykrotnie większa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Oszacowano, że obiekt przeleci obok Ziemi już 1 listopada i będzie można go zaobserwować za pomocą teleskopu.

Czy asteroida 2022 RM4 jest niebezpieczna?

Asteroida porusza się z prędkością prawie 85 tysięcy kilometrów na godzinę i chociaż zaliczono ją do "potencjalnie niebezpiecznych" to nie stanowi zagrożenia dla Ziemi. Nic nie wskazuje, by miało dojść do kolizji z naszą planetą.

Minimalnie zbliży się na odległość prawie 2,3 miliona kilometrów. Okazuje się jednak, że to i tak blisko, jak na asteroidę tej wielkości. By zobrazować ten dystans, trzeba podkreślić, że Księżyc znajduje się mniej więcej 384 400 kilometrów od Ziemi.

Asteroidy to ciała niebieskie najczęściej odznaczające się niewielkimi rozmiarami oraz nieregularnymi kształtami ze względu na kolizje z innymi obiektami. Poza tym mają stałą powierzchnię skalną lub lodową, a dokładne oszacowanie ich liczby w Układzie Słonecznym jest trudnym zadaniem. Obecnie badacze poznali mniej więcej 1,2 mln planetoid.

