Kontrolerzy wejdą do polskich domów? Sprawa dotyczy konkretnej grupy

Życie i styl

Dołącz do nas:

Praca zdalna, która zyskała popularność podczas pandemii, to model, na który decyduje się coraz większa grupa zarówno pracodawców jak i pracowników. Wiele wskazuje jednak na to, że może się to zmienić, szczególnie jeśli pracodawcy będą zmuszeni do przeprowadzania regularnych kontroli w domach swoich pracowników.

Zdjęcie Czy kontrolerzy wkrótce zapukają do drzwi pracowników? / 123RF/PICSEL