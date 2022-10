Spis treści: 01 Dodatki do emerytur w październiku 2022

Inflacja sprawia, że seniorzy coraz częściej szukają sposobów, by podreperować domowy budżet. Istnieje sporo dodatków, które mogą poratować skromną emeryturę. W październiku warto sprawdzić, czy możemy ubiegać się np. o dodatek energetyczny, czy dodatek mieszkaniowy.

W 2022 roku wskaźnik waloryzacji emerytur wyniósł 107 proc. Efekt? Od 1 marca br. najniższa emerytura, wzrosła o 87,56 zł. W 2021 roku świadczenie wynosiło 1250,88 zł, a obecnie - 1388,44 zł brutto. To konkretnie 1217,98 zł "na rękę".

Dodatki do emerytur w październiku 2022

Warto sprawdzić listę dodatków do emerytury. Dodatkowe pieniądze przydadzą się zwłaszcza w czasie inflacji

Najpopularniejszy z dodatków do emerytury to zasiłek pielęgnacyjny. Oprócz tego seniorzy mogą starać się m.in. o dodatek osłonowy, świadczenie dla wdowca lub wdowy, zasiłek celowy czy nawet o dodatek za tajne nauczanie.

O takie dodatki do emerytury mogą się ubiegać w październiku seniorzy:

dodatek mieszkaniowy,

dodatek energetyczny,

"500 plus" dla seniora,

świadczenie dla wdowca lub wdowy,

dodatek osłonowy,

zasiłek celowy,

dodatek kombatancki,

dodatek za tajne nauczanie.

Jasnowidzka-celebrytka: Jeane Dixon słuchali nawet politycy Domowy budżet można podreperować dodatkiem mieszkaniowym. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

Pieniądze mogą otrzymać m.in. osoby, których miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku jest równy lub niższy niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w narodowej gospodarce. Obecnie to trochę ponad 2265 zł.

Jeśli chodzi o gospodarstwa wieloosobowe, wskaźnik wynosi 30 proc., a to daje 1698,76 zł. O przyznaniu dodatku decydują: wielkość mieszkania, wysokość czynszu i liczba osób. Dodatek jest wypłacany na konto podmiotu, który pobiera czynsz, np. spółdzielni. Pieniądze są wypłacane co miesiąc przez pół roku. Po tym czasie należy odnowić procedurę.

Do końca października 2022 roku można składać wniosek o dodatek energetyczny

Dodatkowe pieniądze można również pozyskać w ramach dodatku energetycznego. Emeryt, który mieszka samotnie, a jego dochody nie przekraczają 2100 zł, może liczyć na dodatkowe środki w wysokości 400 - 500 zł. W przypadku, gdy mieszka w gospodarstwie domowym liczącym sześć i więcej osób (dochód na osobę nie przekracza 1500 zł), może otrzymać dodatek w wysokości 1150-1437,50 zł. Wnioski można składać do końca października 2022 roku. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, środki powinny trafić na konto uprawnionej osoby do 2 grudnia.

Dodatki do emerytur w październiku 2022 : "500 plus"

Osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania mogą otrzymać 500 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje osobom, które nie są uprawnione do emerytury czy renty, jak i nie mają prawa do innego świadczenia pochodzącego z publicznych środków.

Świadczenie dla wdowca lub wdowy

Rodzina może otrzymać ostatnią emeryturę po śmierci pobierającej ją osoby. Warunek jest następujący: pieniądze nie zostały wypłacone wcześniej.

Jeśli chodzi o dodatek osłonowy, to w skali roku samotne osoby mogą liczyć na dodatkowe środki w wysokości 400 zł. Gospodarstwom domowym (2-5 osób) przysługuje dodatek w wysokości 850 zł, a większym rodzinom - 1150 zł.

Zasiłek celowy

Dodatek osłonowy, zasiłek celowy... To tylko niektóre z dodatków do emerytury

Niektórzy mogą się starać o zasiłek celowy. Przysługuje on osobom, które nie mają wystarczających środków na to, by zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Chodzi o środki na żywność, leki, odzież, opał czy organizację pogrzebu. W 2022 roku zasiłek wynosi 776 z dla samotnej osoby lub 600 zł dla jednej osoby w rodzinie. Zasiłek celowy jest zazwyczaj wypłacany jednorazowo.

Dodatkowe pieniądze można otrzymać również w ramach dodatku kombatanckiego. Mogą go otrzymać seniorzy, którzy pobierają emeryturę lub rentę, jak i posiadają tytuł kombatanta. Od 1 marca 2022 roku kwota ta wynosi 256,44 zł.

Okazuje się, że dodatkowe pieniądze do emerytury można pozyskać również dzięki dodatkowi za tajne nauczanie. Od 1 marca 2022 roku kwota dodatku do emerytury czy renty za tajne nauczanie wynosi 256,44 zł.

