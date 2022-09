Przelewy emerytur w październiku będą zupełnie inne niż we wrześniu. O jakiej kwocie mówimy? Ile pieniędzy otrzymają seniorzy?

Emerytury w październiku. Wyższa kwota przez zmiany z lipca

Życie i styl Dodatkowe 1300 zł dla seniorek. Sprawdź, czy ci się należy Zmiana wysokości emerytur miała miejsce już w lipcowych poprawkach. Nastąpiło wtedy obniżenie stawki podatkowej. Zmniejszono wysokość najniższego podatku z 17 do 12 procent. Co z tego wynikło? Najmniej zmianę tę odczuli seniorzy, którzy posiadają emeryturę w wysokości do 2500 zł brutto. Wszystko przez to, że łącznie ich roczny dochód nie był w stanie przekroczyć progu 30 000 zł. Wszystkie wyższe emerytury po zmianie podatku skutkować będą zyskami na poziomie kilkuset złotych.

Emerytury w październiku. Ile zyskają seniorzy po zmianie podatku?

Zdjęcie Dodatkowa emerytura wiąże się z kilkoma warunkami / 123RF/PICSEL

Już przy emeryturze w wysokości 2600 zł brutto seniorzy będą mogli otrzymać wyższe kwoty. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że im wyższa wysokość wypłat, tym większy zysk dla emeryta . Dla osób posiadających 2600 zł brutto zysk będzie niewielki. Wyniesie 5 zł miesięcznie, a po odliczeniu składek na ubezpieczenia senior otrzyma finalnie kwotę 2354 zł.

Poniżej przedstawiamy wysokość emerytury brutto, "na rękę" oraz zysk w skali miesiąca:

2800 zł brutto = 2512 zł netto (+15 zł miesięcznie),

3000 zł brutto = 2670 zł netto (+25 zł miesięcznie),

3500 zł brutto = 3065 zł netto (+50 zł miesięcznie),

4000 zł brutto = 3460 zł netto (+75 zł miesięcznie),

4500 zł brutto = 3855 zł netto (+100 zł miesięcznie),

5000 zł brutto = 4250 zł netto (+125 zł miesięcznie).

Kiedy emerytura w październiku?

Życie i styl „Tarcza solidarnościowa”: Czy twoje gospodarstwo domowe zmieści się w limicie 2 tys. kWh? Tak to obliczysz Istnieje sześć terminów wypłacania emerytur oraz rent. Odbywają się one 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dnia każdego miesiąca. Wrześniowe zmiany związane z "Czternastką" nie powinny wpłynąć na terminy wypłat. ZUS zobowiązany jest przekazać środki najpóźniej dzień przed terminem ich płatności. W przypadku dnia wolnego od pracy pieniądze powinny dotrzeć przed ustawowym wolnym.

Zmiany w emeryturach. Co czeka nas w najbliższym czasie?

Czy emerytury w najbliższym czasie znów przejdą pewne zmiany i reformy? Temat ten jest kwestią sporną. Wszystko przez słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił o większym wsparciu seniorów oraz mobilizacji w tym wątku rządu. Dotyczy to głównie wypłacania dodatkowych środków dla seniorów. "Piętnasta emerytura" nie jest jednak jeszcze potwierdzonym projektem. Możemy więc jedynie czekać na nowe informacje.

***

