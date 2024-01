Dodatkowe świadczenie dla małżeństw. Na konto wpłynąć może nawet 500 złotych

Konta bankowe małżeństw już wkrótce zasilić mogą dodatkowe pieniądze. Mowa o kwocie 500 złotych, która miałaby trafiać do tych par, które posiadają długoletni staż małżeński. W praktyce oznaczałoby to spore wsparcie domowego budżetu. Kto mógłby skorzystać z „500 plus dla małżeństw”?

Zdjęcie 500 plus dla małżeństw. Dodatkowe świadczenie zasili konta par? / 123RF/PICSEL