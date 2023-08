Dominika jest pomocna, jednak czasem manipuluje ludźmi. Jakie znaczenie ma to imię?

Oprac.: Karina Kowalska Życie i styl

Dominika to łacińskie, żeńskie imię pochodzące od imienia męskiego - Dominik. W Polsce zostało nadawane dziewczynkom dopiero od XX wieku, jednak od razu zyskało dużą popularność. Dominika to kobieta pomocna, jednak czasem używa manipulacji względem innych. Jakie jeszcze ma cechy i co oznacza to imię?

Zdjęcie Dominika to kobieta o silnej osobowości, ceni sobie wolność i niezależność. / 123RF/PICSEL