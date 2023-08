Zupa pomidorowa jak z przydrożnego baru w PRL. Niebywały smak i aromat. Mamy przepis

Anna Lewandowska podzieliła się ze swoimi fanami sposobem na to, by ulepszyć kawę. Ulubiona trenerka gwiazd proponuje, by połączyć aromatyczny napar z odrobiną miodu, oleju kokosowego oraz cynamonu. Dzięki temu stanie się on o wiele smaczniejszy i - co najważniejsze - zdrowszy.

Anna Lewandowska radzi, by przygotować prozdrowotny miks, łącząc ze sobą poniższe składniki. Mieszankę możemy przechowywać w lodówce - dodając ją do "małej czarnej", kiedy będziemy mieli na to ochotę. Trenerka podkreśla, że to doskonały sposób, by zaspokoić rozbudzony apetyt i dodać sobie energii.

Co potrzeba, żeby przygotować odchudzającą miksturę do kawy?

1/2 szklanki miodu

3/4 szklanki oleju kokosowego

łyżeczka cynamonu

Wymienione składniki należy ze sobą wymieszać. Wspomagający zdrowie miks dodajemy do kawy, gdy ta odrobinę przestygnie. Jedna łyżeczka specyfiku w zupełności wystarczy, by wzbogacić smak aromatycznego napoju.

Zdjęcie Kawa kuloodporna / 123RF/PICSEL

Badania dotyczące wpływu kawy na zdrowie były prowadzone przez wiele lat, i ich wyniki nie zawsze były jednoznaczne. Oto kilka kluczowych punktów, które warto wziąć pod uwagę:

Energia i pobudzenie: Kawa zawiera kofeinę, która może poprawić czujność, koncentrację i ogólny stan energetyczny. U niektórych osób może jednak wywoływać niepożądane efekty, takie jak niepokój czy trudności z zasypianiem. Składniki odżywcze: Kawa dostarcza pewnych składników odżywczych, takich jak przeciwutleniacze, które mogą pomagać w ochronie przed uszkodzeniem komórek przez wolne rodniki. Jednak ilości tych składników w kawie są zazwyczaj niewielkie w porównaniu do innych źródeł. Zdrowie serca: Niektóre badania sugerują, że umiarkowane spożycie kawy może być związane z niższym ryzykiem wystąpienia pewnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe. Zdrowie mózgu: Kofeina może wpływać na zdolności poznawcze, takie jak pamięć i koncentracja. Niektóre badania sugerują, że regularne spożywanie kofeiny może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Ryzyko zdrowotne: Spożycie dużej ilości kofeiny może prowadzić do niepożądanych efektów, takich jak zaburzenia snu, niepokój, niestrawność i przyspieszone bicie serca. Indywidualna wrażliwość: Reakcja organizmu na kofeinę może być bardzo indywidualna. Niektóre osoby mogą dobrze tolerować kawę, podczas gdy inne mogą odczuwać negatywne skutki nawet po niewielkim spożyciu. Przemysł kawowy: Warto również zwrócić uwagę na jakość i rodzaj kawy. Niektóre formy kawy zawierają dodatki, które mogą wpływać na jej wartość odżywczą i potencjalne skutki zdrowotne.

Umiarkowane spożycie kawy (zwykle około 3-4 filiżanek dziennie) może być częścią zdrowej diety dla wielu osób, pod warunkiem że nie mają one negatywnych reakcji na kofeinę. Jednakże, jeśli masz jakiekolwiek istniejące problemy zdrowotne, zawsze warto skonsultować się z lekarzem w sprawie wpływu kawy na twoją kondycję.