Cierpisz na alergię? Unikaj tych roślin

Domowe rośliny, które mogą uczulać. Na nie musisz uważać

Życie i styl

Dołącz do nas:

Nabiał, pyłki kwiatów, traw czy drzew. Alergia jest dziś niemal codziennością. Cierpi na nią bowiem coraz więcej osób. Trudno ją leczyć, szczególnie, iż często uczulamy się na kolejne substancje. Z wieloma z nich mamy do czynienia na co dzień. Co ciekawe, występują one także w roślinach doniczkowych. Jeśli masz skłonności do uczuleń, uważaj na te rośliny.

Zdjęcie Fikus, hoja, kaktusy. Rośliny domowe, które mogą uczulać / 123RF/PICSEL