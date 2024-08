Mąkę przesiać do miski, dodać proszek do pieczenia. Do drugiej miski wybić jajka, wlać olej i roztopione, przestudzone masło. Zmiksować. Stopniowo wmieszać mąkę z proszkiem do pieczenia oraz mleko.

Ciasto podzielić na dwie równe części. Do wersji wytrawnej dodać sól, pieprz ziołowy, paprykę słodką oraz ostrą, orzechy i ser żółty (mniej więcej garść, resztę zostawić do dekoracji). Przyprawić listkami tymianku. Dorzucić odsączony z tłuszczu boczek. Wymieszać.

Ciasto przełożyć do foremek na muffinki - do 2/3 wysokości. Na wierzchu babeczek na słono rozłożyć resztę żółtego sera. Udekorować listkami tymianku. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Upiec na złoty kolor. Muffinki na słodko udekorować cukrem pudrem.