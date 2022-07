Dopłaty do węgla. 3 tys. zł na opał tylko dla wybranych

Życie i styl

Dołącz do nas:

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, które są ogrzewane węglem. Obejmie on nie tylko sam węgiel kamienny, ale również inne produkty, które zawierają co najmniej 85 proc. tego paliwa stałego w składzie. Co jednak z osobami, które dom ogrzewają prądem, gazem lub pelletem? Tysiące osób nie otrzyma dodatkowego wsparcia.

Zdjęcie Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, które są ogrzewane węglem / 123RF/PICSEL