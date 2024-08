Ważna informacja dla części emerytów i rencistów. Świadczenia mogą zostać obniżone

Już niedługo część emerytów stanie w obliczu zmian, które wpłyną na ich portfele. Od września pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić do świadczenia mniej niż dotychczas. Sprawi to, że niektórzy seniorzy będą musieli dokładniej pilnować swoich zarobków, by uniknąć utraty lub obniżenia świadczeń.