Dosłownie wysysają z nas energię życiową. Typowe zachowania wampira energetycznego

Pierwsze miejsca na liście ofiar wampirów energetycznych zajmują introwertycy i osoby bardzo empatyczne, takie, dla których dobro innych ludzi jest bardzo ważne. Wampiry energetyczne mogą wyczuwać słabości, więc wyłapują również tych, którzy są niechętni konfliktom i podatni na manipulacje. Próbują żerować na tych, którzy nie czują się komfortowo, wyrażając własne zdanie. Za to unikają osób, które mają wokół siebie sporą grupę ludzi - stanowią dla siebie wzajemnie swego rodzaju tarczę.

Większość wampirów energetycznych to ludzie o dobrych intencjach, którzy są po prostu nieszczęśliwi. Szkodzą innym, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wampiry energetyczne są w przeważającej mierze negatywne i jeśli im na to pozwolisz, dosłownie wyssą z ciebie energię.

Zapraszamy je do swojego życia sami i zanim się zorientujemy, co się dzieje, jest już za późno.

Jak się pozbyć wampira energetycznego?

Zadaj sobie pytanie, czy ta osoba sprawia, że czujesz się lepiej czy gorzej. Czy przebywanie w pobliżu tej osoby sprawia, że czujesz się wyczerpany? Czy ta osoba wprawia cię w zły nastrój? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi "tak", to prawdopodobnie masz do czynienia z wampirem energetycznym. Kiedy jesteś w pobliżu tej osoby, czy dosłownie boisz się mieć z nią do czynienia? Jeśli ktoś sprawia, że jesteś nieszczęśliwy, gdy jesteś w jego pobliżu, musisz ograniczyć jego obecność w swoim życiu. Nie musisz narażać własnego dobrego samopoczucia na niebezpieczeństwo dla dobra innych. Ustal granice z tymi wampirami energetycznymi, których nie możesz całkowicie wyciąć ze swojego otoczenia. Nie przesadzaj z intensywnością kontaktów, gdy są konieczne i trzymaj wampira energetycznego z dala od domu. Stawianie granic jest dobre dla wszystkich, pozwalają pracować czy przebywać z kimś bez konieczności narażania się na ryzyko. Nie wahaj się powiedzieć "nie", kiedy zajdzie taka potrzeba. Mówienie "tak" przez cały czas sprawi, że będziesz bardziej wyczerpany niż byłeś na początku. Pamiętaj, że nie musisz robić niczego, na co nie masz ochoty. Nie pozwól, aby wampir energetyczny parł przed siebie, żywiąc się energiami wszystkich wokół. Uświadom mu, co się dzieje. Czasami zwrócenie komuś uwagi skłoni go do zmiany zachowania. Jesteś jedyną osobą, która decyduje o tym, jak żyjesz. Rób ze swoim czasem, co chcesz. Bądź osobą pozytywną i wprowadzaj pozytywne zmiany. Jeśli ktoś lub coś cię powstrzymuje, nie ma nic złego w przecięciu tej więzi.

Każdy z nas może być wampirem energetycznym

Z reguły wampir energetyczny nie jest świadomy tego, że nim jest. Nie zauważając pozytywnych energii z twojego życia i pozostawiają cię nie na miejscu i na wysypiskach.

Jeśli czujesz, że ktoś bliski jest wampirem energetycznym i nie jesteś pewien, co z tym zrobić, poświęć trochę czasu na pracę nad rzeczami wymienionymi powyżej. Chociaż nie wszystkie z nich będą łatwe, wszystkie zrobią różnicę. Wampiry energetyczne nauczą się samokontroli, ale nie możesz liczyć tylko na to. Musisz nauczyć się nie dopuszczać ich do siebie. Im więcej czasu spędzasz z nimi, tym gorzej się dzieje.

