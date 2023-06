Doświadczony ogrodnik poparzony przez barszcz Mantegazziego

Porady 9 śmiertelnie niebezpiecznych roślin. Rosną w polskich w parkach i ogrodach Daily Mail poinformowało, że "najniebezpieczniejsza roślina" zaatakowała doświadczonego ogrodnika. Przekazano, że przypadkowe otarcie o barszcz Mantegazziego wywołało u mężczyzny bolesne pęcherze.

Pochodzący ze Szkocji Martyn Ferguson od sześciu lat usuwa tę inwazyjną roślinę z terenów nadrzecznych w odzieży ochronnej, ale jak się okazuje, przez chwilę nieuwagi naraził się na jej niebezpieczne działanie.

"Nie zdawałem sobie sprawy, że na moim ramieniu pojawił się sok. Reaguje on na światło słoneczne i minęło kilka godzin, zanim zacząłem odczuwać objawy" - powiedział w rozmowie z Daily Mail.

Dodał, że zanim wystąpiły na jego skórze pęcherze, odczuwał swędzenie, a poparzone miejsce było gorące i bardzo czerwone. Bąble wypełnione płynem po pewnym czasie pękły i pozostawiły po sobie bolesne rany. Proces gojenie trwał kilka tygodni.

Zdjęcie Zawarte w soku barszczu Mantegazziego związki furokumarynowe uwrażliwiają skórę na działanie promieni słonecznych / 123RF/PICSEL

Co to barszcz Mantegazziego?

Barszcz Mantegazziego zwany również kaukaskim to gatunek rośliny inwazyjnej spokrewniony z równie niebezpiecznym barszczem Sosnowskiego. Cechą charakterystyczną tej rośliny jest przede wszystkim wysokość. Barszcz Mantegazziego osiąga trzy metry, ale zdarza się, że dorasta nawet do pięciu metrów.

Pochodzi z Kaukazu, a do Europy trafił jako roślina ozdobna. W Polsce barszcz Mantegazziego pojawił się pod koniec ubiegłego wieku i podobnie jak w innych krajach jest zwalczany ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Barszcz Mantegazziego najczęściej występuje na brzegach rzek i przydrożach. Sok tej rośliny zawiera związki furokumarynowe. To właśnie one uwrażliwiają skórę na działanie promieni słonecznych. Wskutek takiego działania pojawiają się bolesnej oparzenia i pęcherze. Najczęściej dzieje się to do 48 godzin od wystawienia skóry mającej kontakt z sokiem barszczu kaukaskiego na promieniowanie słoneczne.

***

