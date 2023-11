Czym jest świadczenie kompensacyjne z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym?

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych zapewnia wsparcie finansowe dla uczestników badań klinicznych, którzy doznali szkody w wyniku udziału w badaniu, a także dla członków ich rodzin, oraz obejmuje szkody, do których doszło w wyniku udziału w badaniach klinicznych, rozpoczętych począwszy od 14 kwietnia 2023 r., czyli dnia wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Świadczenie pieniężne w wysokości do 200 tys. zł będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta niezależnie od tego, czy szkoda została wyrządzona na skutek zawinionego zachowania.

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest doznanie przez uczestnika badania klinicznego rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała w wyniku udziału w tym badaniu. W przypadku śmierci pacjenta, wynikającej z udziału w badaniu, wniosek o przyznanie świadczenia może zostać złożony przez członków jego rodziny. W przypadku śmierci uczestnika badania klinicznego świadczenie wynosi do 100 tys. zł - informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Zgodnie z przepisami świadczenie przysługuje również małżonkowi niepozostającemu w separacji, krewnemu pierwszego stopnia (tzn. rodzicom i dzieciom), osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz osobie pozostającej z uczestnikiem we wspólnym pożyciu - jeśli uczestnik badania klinicznego zmarł w wyniku udziału w badaniu. - informuje BRPP.

Osobom niezadowolonym z wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania się do niezależnej Komisji Odwoławczej, a następnie do złożenia skargi do sądu administracyjnego.

"Działalność Funduszu będzie łagodzić ryzyko związane z przystąpieniem do badań nowych produktów leczniczych. Wyższy poziom ochrony interesów osób biorących udział w badaniach klinicznych przełoży się na rozwój tego ważnego i innowacyjnego segmentu gospodarki" - wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Należy jednak pamiętać, że wniosek o przyznanie świadczenia podlega opłacie w wysokości 300 zł, a opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku po wszczęciu postępowania.

Świadczenie kompensacyjne nie przysługuje, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć uczestnika badania klinicznego wynikają z naturalnego przebiegu choroby.

Ministerstwo Zdrowia publikuje listę z wysokością świadczeń

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym i określa ono sposób ustalania wysokości świadczenia. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 listopada br.

Z opublikowanej listy wynika, że za całkowitą utratę kończyny górnej powyżej stawu łokciowego wysokość świadczenia kompensacyjnego wynosi 55 tys. zł. Za utratę zębów można otrzymać maksymalnie 20 tys. zł, a utratę każdego zęba wyceniono na 2 tys. zł.

Z kolei za porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn (poniżej 3. stopnia w skali Lovetta) przysługuje świadczenie w kwocie 90 tys. zł.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym i pełną listę z wysokością świadczeń można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 30 października 2023 r., poz. 2343.