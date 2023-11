Spis treści: 01 Nowe przepisy nakładają obowiązek instalacji ładowarek

Jak zapowiada firma, w ciągu dwóch lat, przy każdym z polskich sklepów Lidl mają zostać zainstalowane ładowarki dla pojazdów elektrycznych. Mowa tutaj o ponad 800 sklepach w całym kraju.

Nowe przepisy nakładają obowiązek instalacji ładowarek

Obecnie z możliwości ładowania samochodu elektrycznego można skorzystać pod zaledwie 60 sklepami Lidl w całym kraju. Właściciel sieci informuje jednak, że już niedługo coraz więcej parkingów przy sklepach ma zostać wyposażonych w stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

Zmiana ta ma związek z nowymi przepisami, które nakładają obowiązek instalacji ładowarek na parkingach z ponad 20 miejscami, znajdujących się przy nieruchomościach niebędących obiektami mieszkalnymi.

Ładowanie pojazdów elektrycznych na parkingach Lidla. Jakie są zasady?

Aktualnie oferowane ładowarki w marketach Lidl są przystosowane do ładowania pojazdów prądem o mocy do 50 kW. Stacje te wyposażone są w trzy złącza, co pozwala na ładowanie dwóch samochodów jednocześnie. Stacje z dwoma lub jednym złączem umożliwiają ładowanie jednego pojazdu.

Czas ładowania jest ograniczony do jednej godziny, a usługa jest bezpłatna. Co istotne, stacje są aktywne tylko w godzinach otwarcia sklepu, czyli od 6:00 do 22:00.

Usługa jest przeznaczona wyłącznie dla klientów sklepów, jednak okazuje się, że niekiedy korzystają z niej również kierowcy, którzy nie planują robić zakupów. W związku z tym pojawiają się propozycje wprowadzenia opłat za ładowanie, a także połączenia z programem lojalnościowym dla klientów Lidla.

Nie tylko Lidl zapowiada zmiany

Nie tylko Lidl idzie w kierunku elektromobilności. Biedronka, równie lubiana przez Polaków sieć, również postanowiła inwestować w infrastrukturę ładowania dla samochodów elektrycznych.

Planuje ona zainstalować ładowarki przy 600 swoich sklepach do końca 2024 roku, co oznacza, że w skali kraju powstanie aż 1800 punktów ładowania. Każda ładowarka w sklepach Biedronka umożliwi korzystanie jednocześnie trzem pojazdom.

