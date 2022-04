Dwa dni koszmaru żałobników z Małopolski. Oto co zastali w trumnie

Rodzina z Sieniawy 25 marca przeżyła bolesną stratę. Zmarła ich mama i babcia, 68-letnia Krystyna. Bliscy przez dwa dni modlili się przy trumnie, w której jak później się okazało, znajdowało się cały czas ciało innej osoby - zmarłego tego samego dnia sąsiada.

Pomyłka jest tym bardziej skandaliczna, że ciało mężczyzny, było ubrane w rzeczy pani Krystyny, które rodzina przekazała firmie pogrzebowej.

- Przez dwa dni modliliśmy się przy mamie, to znaczy - myśleliśmy, że przy mamie. Tymczasem mama cały czas leżała w prosektorium w Nowym Targu, a my modliliśmy się przy zwłokach kogoś innego. Otwarcie tej trumny to był szok. Potem okazało się, że leżał w niej nasz sąsiad, który zmarł w szpitalu tego samego dnia, co mama, że pomylono zwłoki. Jak można pomylić kobietę z mężczyzną? Nie miał nogi, miał tatuaż na ręce. Moja mama z tatuażem na ręce? Gdybyśmy nie otworzyli tej trumny, on zostałby pochowany jako Krystyna. W rajstopach, w spódnicy - mówi Maria, córka zmarłej portalowi Podhale24.



Za przygotowanie ciała do pogrzebu w momencie odbioru z prosektorium odpowiada firma pogrzebowa. Jej właściciel twierdzi jednak, że założenie ubrań to zadanie pracowników prosektorium. Tłumaczenie pozostaje w sprzeczności z procedurami, jakie opisaliśmy jakiś czas temu na naszym portalu.



Bliscy lub firma pogrzebowa muszą zadbać o odpowiednie ubranie zmarłego. Obowiązkiem szpitala jest jedynie umycie i przykrycie ciała - mogliście przeczytać w naszym artykule z lutego.



Dyrektor szpitala w Nowym Targu również zaprzecza odpowiedzialności szpitala za zaistniałą sytuację.



Sprawa znalazła już na szczęście finał. Zwłoki mężczyzny zostały rozebrane z damskiego odzienia, a jego pogrzeb - bez dalszych komplikacji - odbył się 29 marca. Dzień wcześniej na cmentarzu spoczęła pani Krystyna.

