Moda na dynie przyszła do nas aż z USA. Tam to warzywo najczęściej kojarzone jest z Halloween. W polskich domach dopiero od kilku lat obchodzimy to święto, więc o dyni myśli się częściej w kontekście pysznego i uniwersalnego produktu, z którego można stworzyć wiele potraw. Jemy coraz więcej dyń, a na polach rolników pojawia się coraz więcej tych warzyw. Instagramerki zauważyły, jaką stylową aranżacją do zdjęć jest to pomarańczowe warzywo i wykorzystały miejsca uprawy dyń jako plan sesji zdjęciowych.

Dyniara - kto to taki?

Pamiętacie rzepiary? Była to potoczna nazwa wykorzystywana w stosunku do osób, które robiły sobie zdjęcia na tle kwitnących pól rzepaku. Na wiosnę, w czasie zakwitania tej rośliny, internet zalewała fala zdjęć z żółtą, rzepakową scenografią. Na takiej samej zasadzie działa zjawisko dyniar - to osoby pozujące na tle pól dyniowych. Nie ma co się dziwić takim fotografiom — rosnące, kolorowe dynie są przepiękną dekoracją! W USA istnieją nawet specjalnie przygotowane dyniowe aranżacje na farmach, stworzone specjalnie do pozowania na ich tle.



Polskie gwiazdy to dyniary

Okazuje się, że wiele polskich gwiazd wybrało się na farmy dyń nie z koszykiem, a z aparatem. Pozowanie na ich tle to już dla właścicieli upraw normalność. Zdjęciami z dyniami pochwaliły się gwiazdy, takie jak: Katarzyna Cichopek, Lara Gessler, Anna Wendzikowska, Natalia Kukulska, Małgorzata Socha czy Monika Miller.

Niektóre z nich wybrały się na farmy dyń również po to, by przygotować ozdoby na tegoroczne Halloween.



Gosia Socha pokazała, jak tworzy ozdoby z dyni. Podobają wam się?

Dekoracje z dyni na Halloween. Oto najlepsze pomysły

Zastanawiacie się, w jaki sposób przygotować klimatyczne ozdoby z dyni? Oto kilka inspiracji.



Przerażające twarze

Coś dla twojego pupila

To najpopularniejszy motyw drążenia dyń na Halloween. Nie oznacza jednak, że jest "oklepany". Tak wydrążona dynia będzie się świetnie prezentować przed domem.



Jeżeli posiadasz zdolności artystyczne, możesz wydrążyć w dyni swojego pupila. Taka ozdoba będzie pasowała do salonu, ale możesz ją również postawić obok posłania czworonoga, by stworzyć mu iście halloweenowy klimat.





Malowane dynie

Pomarańczowy nie należy do twoich ulubionych kolorów? Nic straconego - dynię możesz pomalować na każdy inny kolor. Szczególnie dobrze pasuje do niej biały lub beżowy. Przygotowana w taki sposób będzie świetnie współgrać z wystrojem pokoju dziennego.





Kolorowe twarze

Nie lubisz drążyć dyń ani nie podobają ci się "straszne" motywy? Przygotuj poniższą dekorację. Będzie bardzo dobrze harmonizować z pokojem dziecka.





Dyniowe latarenki

To dobre połączenie funkcjonalności z dekoracyjnością. Wydrąż otwory w dyni i wsadź w nią lampki. Taki jesienny akcent w formie oświetlenia nada się do pokoju dziennego czy sypialni.





Dla tych, którzy nie przepadają za dyniami

Jeśli nie lubisz prawdziwych dyń, możesz zrobić je w wersji szydełkowej! Użyjesz ich wiele razy, łatwo wypierzesz, a jesienny klimat nadal będzie trwał w twoim domu.



Która z propozycji spodobała wam się najbardziej?

