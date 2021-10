Jak podaje CNN.com, dziecko trafiło do szpitala piątego września. Powodem było zapalenie opon mózgowych. Po serii badań, u dziecka wykryto zakażenie rzadką infekcją wywołaną przez amebę o nazwie ,,naegleria fowleri". Dziecko zmarło 11 września, jednak z powodów prywatnych dopiero pod koniec miesiąca zdecydowano się na upublicznienie wiadomości.

"Naegleria fowleri" to ameba często spotykana w glebie oraz słodkich, ciepłych wodach. Występuje również w zaniedbanych, niechlorowanych basenach. Ameba infekuje ludzi jedynie w przypadku dostania się wody przez nos. Następnie przemieszcza się do mózgu, gdzie go niszczy, "pożerając" tkankę mózgową.

"Zjadająca mózg" ameba. Jak się nią zarazić?

Zakażenie amebą jest w 99 proc. śmiertelne. Atakuje ona mózg, tworząc wypustki, za pomocą których odrywa kawałki tego narządu i je trawi. Większość chorych umiera w przeciągu kilku dni od infekcji. Najczęściej dochodzi do niej latem, podczas wysokich temperatur i kąpieli w zbiornikach z ciepłą wodą. W ciągu ostatnich 60 lat opisano 128 przypadków zakażenia tą amebą. Zarazić można się nią w ciepłych jeziorach, basenach, czy nieczyszczonych zbiornikach wodnych. Do największej liczby zakażeń tym rodzajem ameby dochodzi w USA. Ryzyko infekcji wzrasta wraz z temperaturą i rozwija się częściej u osób ze słabszą, lub niewykształconą odpornością, dlatego często dotyka dzieci.





To nie pierwszy atak zabójczej ameby na dziecko

Do podobnej sytuacji doszło rok temu, również w Teksasie. Sześcioletni Josiah zmarł po zabawie na miejskim placu z fontanną. Dziecko skarżyło się na duży ból głowy, do którego doszły wymioty. Na początku lekarze podejrzewali zakażenie COVID-19, jednak testy go nie potwierdziły. Dopiero prześwietlenie mózgu wykazało dużą opuchliznę, która doprowadziła lekarzy na trop śmiercionośnej ameby. Dziecko zmarło w szpitalu po 5 dniach.



Zdjęcie Najlepszym sposobem na uniknięcie zakażenia patogenami będzie rezygnacja z kąpieli w niekontrolowanych miejscach / 123RF/PICSEL

Śmiertelna ameba okazjonalnie infekuje ludzi, jednak w przypadku zakażenia śmiertelność wynosi niemal 100%. W Polsce nie opisano jeszcze ani jednego przypadku zakażenia tym patogenem, jednak w Czechach, w latach 1963-1965, z jej powodu zmarło aż 16 osób. Najlepszym sposobem na uniknięcie infekcji tą amebą i innymi patogenami jest rezygnacja z kąpieli w zaniedbanych, niestrzeżonych i niechlorowanych kąpieliskach.



