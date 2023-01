Czym jest Dzień Obniżania Kosztów Energii?

Dzień Obniżania Kosztów Energii wypada 10 stycznia. Obchody tego wydarzenia zapoczątkowała w 1995 roku organizacja Canadian Energy Efficiency Alliance. To już 28. raz, gdy w tym dniu mamy szanse zwrócić uwagę na koszty energii i wskazówki jak je zmniejszyć, a także przyjrzeć się bliżej, dlaczego to takie ważne.

W ostatnim czasie sen z powiek wielu Polaków spędza wzrost cen m.in. energii. Wysokie rachunki w niektórych przypadkach mocno nadszarpują domowy budżet. Na świecie panuje trudna sytuacja energetyczna i to kolejny powód, by przyjrzeć się wszelkim kosztom i spróbować je obniżyć. W ten sposób można korzystnie wpłynąć nie tylko na zasób portfela, ale także środowisko naturalne. 10 stycznia to okazja, by bliżej przyjrzeć się oszczędności energetycznej.

Reklama

Zdjęcie Chcąc oszczędzać energię, warto pamiętać, by wyłączać światło wychodząc z pomieszczenia / 123RF/PICSEL

Jak zmniejszać zużycie energii?

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przyczynia się nie tylko do obniżenia rachunków, ale także emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała listę wskazówek, dzięki którym można oszczędzać energię.

Wyszczególniono m.in.

stawianie na najkorzystniejsze oferty dystrybutorów energii,

wybieranie lampek na biurku zamiast oświetlenia górnego,

korzystanie z naturalnego światła,

odłączanie z gniazdek ładowarek zaraz po zakończeniu korzystania z nich,

wyłączanie światła po wyjściu z pomieszczenia,

stosowanie systemów oszczędzania energii na urządzeniach.

Poza tym warto pamiętać, by nie otwierać okien podczas włączonego ogrzewania, wybierać sprzęty energooszczędne oraz te z wyższymi klasami energetycznymi. Istotne jest również wyłączanie lodówek podczas dłuższych wyjazdów, stawianie ich daleko od źródeł ciepła, a także nalewanie do czajników elektrycznych tylko wystarczającej ilości wody oraz ograniczenie korzystania z klimatyzacji.

***

Zobacz także:

Co zrobić, by być bezpiecznym w taksówce? Policjanci radzą

Niedługo mija termin na złożenie wniosku o 500 plus. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy

Śmieci w przymierzalniach to dopiero początek. Sprzedawca zdradza, co robią klienci