We wtorek zebrał się Trybunał Konstytucyjny , aby wydać wyrok w sprawie Tadeusza K., emeryta, który zakwestionował przepis, na mocy którego jego świadczenie pobierane od ZUS zostało pomniejszone. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", senior skorzystał z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

- Trybunał Konstytucyjny (...) orzeka, że artykuł 25 ustęp 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...) w zakresie, w jakim dotyczy osób, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 32 ustawy, jest niezgodny z artykułem 67 ust. 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji RP - powiedziała sędzia Krystyna Pawłowicz, która przewodniczyła składowi orzekającemu (cyt. za Interia Biznes )

We wtorek ważna decyzja dla tysięcy emerytów. Chodzi o wysokie odszkodowanie

Choć wyrok, który zapadł w tej sprawie, dotyczy Tadeusza K, to będzie miał wpływ na ok. 150 tys. seniorów! Chodzi o osoby, które znalazły się w tej samej sytuacji - kobiety z roczników 1949-59 i mężczyzn urodzonych w latach 1949-54, którzy przeszli na wcześniejszej emeryturę, a prawo do właściwego świadczenia nabyli po 2012 roku.