Dlaczego tłusty czwartek jest w czwartek?

Tłusty czwartek nie zawsze wypadał w czwartek. Ze względu na to, że ostatni dzień karnawału zawsze wypada we wtorek, święto łasuchów początkowo obchodzono we wtorek. Huczna zabawa przypadła wszystkim do gustu tak bardzo, że stopniowo pożegnanie z karnawałem zaczęto celebrować już w poniedziałek. Przygotowanie dwudniowej zabawy wymagało jednak więcej pracy, niż przypuszczano, więc przyrządzanie przysmaków trzeba było rozpocząć wcześniej. Niestety niedziela była wolna od pracy, sobota też spowolniona, a w piątek obowiązywał post. W taki sposób stanęło na czwartku - tłustym czwartku.

Zdjęcie Słodki czwartek towarzyszy nam już ładnych parę wieków /123RF/PICSEL

Święto łasuchów obchodzone jest także w innych krajach. Na przykład, we Włoszech obchodzi się nie tłusty czwartek, a tłusty wtorek. Święto to nazywa się il Martedi Grasso. W ten dzień Włosi podobnie jak w Starożytnym Rzymie, jedzą przeważnie tłuste mięsa i popijają je winem. Można skosztować również tradycyjne włoskie minipączki, czyli frittelle z nadzieniem z rodzynek, albo orzeszków pinii. Tłusty wtorek świętuje się także w Nowym Orleanie, gdzie tradycyjnie obchodzone jest Mardi Gras.

Sprawdź również: 10 najmilszych sposobów na spalenie pączków

Alternatywy dla pączków w tłusty czwartek

Tradycyjne pączki robi się z ciasta drożdżowego składającego się z mąki pszennej, jajek, drożdży i mleka. Smażone są w głębokim tłuszczu, najczęściej w oleju rzepakowym, równie często używa się do tego celu smalec. Taki sposób przygotowania pozwala uzyskać bardzo dobry smak pączków, jednak zawiera ogromną porcję tłuszczu i cholesterolu. Niestety pączki dostarczają nam tzw. puste kalorie, czyli takie, które poza wartością energetyczną nie dostarczają organizmowi żadnych potrzebnych składników odżywczych.

Co możemy wybrać zamiast pączków?

Otóż muffinki i gofry mogą być dobrą alternatywą na tłusty czwartek. Takie słodkości są zdrowsze i mniej kaloryczne, ponieważ nie wymagają smażenia. Ponadto można zmodyfikować przepis na tradycyjne pączki. Zamiast mąki pszennej warto użyć mąki pełnoziarnistej, a zamiast smażyć w głębokim tłuszczu, upiec je w piekarniku. Dla osób na diecie bezglutenowej dobrze jest przygotować pączki z mąki kukurydzianej. Tradycyjne wypieki w tłusty czwartek z pewnością można zastąpić czymś zdrowszym, a równie smacznym.

Polecamy również:

Nocne pączki z lodówki. Smakiem przebijają tradycyjne

Sprawdzony przepis na domowe pączki

Instagram Post Rozwiń