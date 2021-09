Gdzie znajduje się "Dziura w Centrum Świata"?

12-latek w trakcie odrabianie pracy domowej dokonał spektakularnego odkrycia. Rory Chapman wraz z mamą przeglądał Google Maps w trybie satelitarnym, by uzupełnić ćwiczenia z geografii. Nagle mapa wskazała chłopcu niespotykane miejsce o dziwnej nazwie "Hole of the Centre of the Earth". Nastolatek nie wiedział jak zinterpretować znalezisko. Bezskutecznie szukał jakichkolwiek informacji o "Dziurze w Centrum Świata".

Według Google Maps "Dziura w Centrum Świata" ma znajdować się na wyspach Hilbre - to archipelag składający się z trzech wysp u ujścia rzeki Dee. "Spojrzeliśmy z mamą na wyspy Hilbre na mapie, kiedy odrabialiśmy geografię podczas nauki zdalnej. Wiedziałem, gdzie to jest" - zaznaczył nastolatek w rozmowie z The Liverpool Echo.

Zdjęcie Według Google Maps „Dziura w Centrum Świata” ma znajdować się na wyspach Hilbre / 123RF/PICSEL

Nikt nie słyszał o "Dziurze w Centrum Świata"

Archipelag jest rezerwatem przyrody. Chłopiec nie mógł uwierzyć, gdy zobaczył tajemniczą nazwę. Zastanawiał się, czym może być owa "Dziura w Centrum Świata". Jego ciekawość wzmagało nietypowe oznaczenie miejsca. Według Google Maps "Hole of the Centre of the Earth" to atrakcja turystyczna. "Nigdy wcześniej tego nie zauważyłem, ale kiedy to zobaczyłem, pomyślałem: czy wykopali ogromną dziurę na jednej z wysp?" - tłumaczył przerażony chłopiec.

Rory Chapman nie mógł przestać myśleć o tajemniczym odkryciu, dlatego postanowił przedstawić swój problem na jednej z facebookowych grup. Internauci od razu zainteresowali się tajemniczą nazwą. Nikt z nich nie wiedział jednak, co może oznaczać. Ponadto oznaczenie po jakimś czasie zniknęło z mapy.

Zdjęcie Według Google Maps „Hole of the Centre of the Earth” to atrakcja turystyczna / 123RF/PICSEL

"Dziura w Centrum Świata" to tylko żart?

Czym jest "dziura w centrum świata, którą odkrył 12-latek? Chociaż nie można jednoznacznie tego stwierdzić, najprawdopodobniej to po prostu żart jednego z użytkowników aplikacji. Dzięki funkcji dodawania "brakujących miejsc" do map Google, zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać braki w aplikacji - również te związane z atrakcjami turystycznymi. Dopóki nikt nie zauważy błędu, miejsce będzie widoczne dla innych. "Dziura w Centrum Świata" mogła zostać usunięta właśnie po zgłoszeniu nieprawidłowości.

