Efekt Pigmaliona można podsumować jednym zdaniem: to, co ludzie o nas myślą, wpływa na to, kim się stajemy. Jeśli ktoś w ciebie wierzy, dostajesz więcej okazji do rozwoju. Jeśli ktoś uważa cię za nieudacznika - mimowolnie zaczynasz w to wierzyć. Profesor psychologii Carol Dweck zauważa, że szczególnie silnie działa to na dzieci: "Dzieci są jak lustra - odbijają przekonania dorosłych na swój temat. Jeśli wychowawca widzi w nich geniuszy, częściej nimi zostają. Jeśli widzi w nich leniuchów, nieświadomie tworzy im warunki do tego, by nimi byli".