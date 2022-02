Ogórki. Dlaczego są pakowane w folię?

Pierwszym powodem, dla którego ogórki szklarniowe jesienią i zimą są sprzedawane w foliowych opakowaniach, jest fakt, że są one importowane z zagranicy. Taki sposób chroni je podczas długiego transportu - sama skórka jest dość delikatna i nie ochroniłaby warzywa przed uszkodzeniami.

Dodatkowo ściśle przylegająca folia ogranicza odparowywanie wody z ogórków. Warzywa te bowiem aż w 90 proc. składają się z wody, dlatego opakowanie pozwala zachować ją w ich wnętrzu. Dzięki temu są również dłużej świeże i twarde. Bez folii ogórki byłyby wysuszone i miękkie.





Ogórki. Właściwości warzywa

Ogórek zawiera w sobie wiele ważnych składników odżywczych. Należą do nich m.in. witamina K, witamina C, potas, magnez oraz mangan. Poza tym warzywa te dzięki zawartości dużej ilości wody świetnie nawadniają organizm. Polecane są w infekcjach układu moczowego i chorobach nerek.



Co więcej, ogórki mają mało kalorii, dlatego z powodzeniem mogą być wykorzystywane w dietach odchudzających. Warzywa te zawierają także przeciwutleniacze, które mają właściwości przeciwnowotworowe. Według badań naukowych mogą hamować rozwój raka trzustki i prostaty.



