Spis treści: 01 El Nino już trwa

02 El Nino a pogoda w Europie

03 Jaką zimę El Nino przyniesie do Polski?

El Nino namiesza zimą - to ostatnie ustalenia Severe Weather Europe. Pierwsze prognozy pogody wskazują na to, że zjawisko wpłynie również na to, jak będzie wyglądała zima w Europie.

El Nino już trwa

Zdjęcie El Nino w 2023 roku zaczęło się w pierwszej połowie czerwca / 123RF/PICSEL

El Nino to zjawisko pogodowe i oceaniczne, które polega na utrzymywaniu się zbyt wysokiej temperatury wody w strefie równikowej Pacyfiku. Powstaje, gdy słabną wiejące ze wschodu pasaty nie ochładzają wody. Nazwa El Nino to w języku hiszpańskim słowo "chłopiec". Dlaczego właśnie taka nazwa? Zjawisko początkowo było łączone z okresem Bożego Narodzenia.

Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna USA (NOAA) informowała, że w tym roku zjawisko rozpoczęło się w pierwszej połowie czerwca. Co to oznacza w praktyce?

