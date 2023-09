Brytyjska stylistka skomentowała wygląd Agaty Dudy. Jej uwagę zwrócił dekolt

"Po półtora roku wychodzą trupy z szafy". Doda szczerze o związku. Co jeszcze zdradziła w drugim odcinku swojego show?

Klaudia El Dursi ogłosiła radosne wieści. Opublikowała wyjątkowe zdjęcie

Księżna Kate postawiła na klasykę. Zachwyciła w białym garniturze wartym fortunę

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali długoterminową prognozę pogody na najbliższe cztery miesiące. Według obserwacji meteorologicznych i tego, co na ich podstawie udało się dotychczas ustalić, w październiku, listopadzie, grudniu oraz styczniu termometry będą wskazywały wartości powyżej norm wieloletnich. Czy to oznacza, że nie mam co liczyć w tym roku na mroźną zimę oraz śnieg?

Zobacz też: Kiedy zmiana czasu na zimowy? Sprawdź, czy dziś musisz przestawić zegarek

Reklama

Długoterminowa prognoza pogody. Synoptycy podali szczegóły dotyczące jesieni

Zdaniem ekspertów w ciągu najbliższych kilku miesięcy okresami będzie ponadprzeciętnie ciepło oraz mokro. Jak podawali już wcześniej synoptycy z IMGW, średnie temperatury we wrześniu będą przekraczały wieloletnie normy, a suma miesięcznych opadów mieścić się w zakresie norm zliczanych na przestrzeni lat 1991-2020.

Teraz podają, że w kolejnym miesiącu - październiku, sytuacja będzie kształtować się podobnie, tak więc póki co spodziewają się znacznego ochłodzenia.

Średnia miesięczna temperatura ustabilizuje się dopiero wraz z nadejściem listopada - wówczas powinna powrócić do średnich określonych na podstawie trzydziestoletnich norm. Jeśli chodzi natomiast o listopadowe opady, w miesiącu tym spodziewać się ich możemy naprawdę sporo - ich ilość zapewne przekroczy wieloletnie normy.