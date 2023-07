Spis treści: 01 Ella Rae Wise pokazała zdjęcia z wakacji. Tak bawi się na Cyprze

02 Gwiazda "TOWIE" coraz szczuplejsza. Fani nie szczędzą jej komplementów

Ella Rae Wise pokazała zdjęcia z wakacji. Tak bawi się na Cyprze

Ella Rae Wise to gwiazda reality TV "TOWIE", który przyniósł także sławę naczelnej brytyjskiej skandalistce - Chloe Ferry. Ella Rae Wise w przeciwieństwie do koleżanki stroni od afer i dramatów świata show-biznesu, a skupia się raczej na swojej pracy i życiu osobistym.

Dawid Kubacki przekazał nowe wieści. Wiadomo, kiedy wróci do sportu? Tym razem celebrytka postanowiła podzielić się z fanami swoimi wakacjami. Ella wybrała się na Cypr, by nieco odpocząć i, sądząc po zdjęciach, jakie publikuje - urlop jej służy.

Do najnowszych zdjęć Ella pozuje w przyciągającym wzrok czerwonym bikini, wykończonym ozdobnymi elementami na bokach majtek i na ramiączkach stanika. Kolor stroju pięknie podkreślił opaleniznę Elli, a jego dość skąpy krój pokazał, jak bardzo szczupła jest celebrytka.

Gwiazda "TOWIE" coraz szczuplejsza. Fani nie szczędzą jej komplementów

Na nowych zdjęciach widać, że Ella Rae Wise jest w doskonałej formie i choć gwiazda nigdy nie miała problemów z wagą, to postanowiła zrzucić kilka kilogramów.

Widząc szczytową formę swojej ulubienicy, fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach pod najnowszymi zdjęciami:

"Jesteś taka piękna Ella. Naprawdę mam nadzieję, że Ci się podobało na Cyprze. Nie mogę się doczekać nowych odcinków The Only Way is Essex", "Oszałamiająca Ella", "Twoja opalenizna jest obłędna" - chwalili Ellę fani.

Zdecydowanie gwiazda wygląda kwitnąco i przydał jej się odpoczynek po nieprzyjemnej sytuacji na planie reality-show, która miała ostatnio miejsce.

Gwiazda pokłóciła się z Junaidem Ahmedem i zagroziła, że odejdzie z produkcji. Chociażby z tego powodu przerwa w pracy zdecydowanie się przydała celebrytce, a fani mają nadzieję, że ich ulubienica wróci z pełną mocą.

