Elżbieta II: Królowa zakochana w czekoladzie

Na talerzu Elżbiety II wszystkie warzywa muszą być tej samej wielkości, a jeśli ma ochotę na jajka, to tylko te w brązowych skorupkach. Aby uniknąć nieprzystojnych skojarzeń, banana je nożem i widelcem. Co jeszcze wiemy o kulinarnych upodobaniach królowej? Poniżej publikujemy fragment książki Wiki Filipowicz pt. "Przy stole z królem", w którym znajdziemy obszerną odpowiedź na to pytanie.

Zdjęcie Królowa Elżbieta jest podobno fanką czekolady /i-Images / Pool/i-images/ /East News

Królowa Elżbieta II podczas podróży po egzotycznych krajach bez mrugnięcia okiem zje gotowaną strzykwę lub pieczonego szczura. Na co dzień jednak unika ekstrawagancji i woli dania kuchni francuskiej oraz angielskiej.



Jej stół podąża jednak z duchem czasu - jedzenie ma być zdrowe i ekologiczne. Ma też królowa swoje małe słabości: czekoladowe desery oraz szklaneczkę ginu z dubonnetem i kostkami lodu, koniecznie okrągłymi, bo wydają dźwięk milszy dla ucha.

Kuchnią Elżbieta raczej nie jest zainteresowana i ma z nią niewiele wspólnego. Owszem, podczas spotkań z rodziną lub bliskimi przyjaciółmi własnoręcznie nalewa herbatę i czasami przyprawia sałatki na piknikach rodzinnych. Sypnie szczyptę soli, odrobinę pieprzu, doleje kilka kropel soku z cytryny, wymiesza, by - oblizując palec umoczony w sosie - stwierdzić, że warzywa doprawione już wcześniej przez kucharza jak należy, dopiero teraz smakują doskonale.



Czy ma jakieś pojęcie o tym, jak powstają potrawy? Niewielkie, ale jednak ma. W czasie wojny, w ramach zorganizowanej w Windsorze drużyny Girls Guides, złożonej z córek zamkowej służby i dziewcząt ze zbombardowanego East Endu, które znalazły schronienie u rodzin zamieszkujących posiadłość windsorską, zdobyła sprawność kucharki. Razem ze skautkami nie tylko gotowała zupy i potrawki oraz piekła ciasta i naleśniki, ale też zmywała naczynia w blaszanej balii.

