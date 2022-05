Początkowo, zgodnie z przyjętym przed tygodniem projektem ustawy, dodatek finansowy w postaci tzw. czternastki miałby zostać wypłacony w sierpniu. Rząd zmienił jednak zdanie, przesuwając ten termin. Podkreśla jednocześnie, że ZUS i KRUS potrzebują więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych.

Czternasta emerytura: Rząd zmienił termin wypłaty świadczenia

Projekt ustawy, zgodnie z którym wypłata czternastek miała mieć miejsce w sierpniu, rząd przyjął we wtorek, 17 maja. W poniedziałek, 23 maja, do projektu ustawy wpłynęła jednak autopoprawka rządu - informuje Fakt. W niej znalazł się zapis, zgodnie z którym czternastki nie trafią do seniorów w sierpniu, a do 20 września.

"Proponuje się przesunąć termin pierwszych płatności 14. emerytury na ostatni termin wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS przypadający w sierpniu na 25 sierpnia ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS oraz KRUS do przeprowadzenia wypłaty kolejnego rocznego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów" - cytuje zapis w uzasadnieniu do autopoprawki Fakt.

Czternasta emerytura: terminy wypłat

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona jednym przelewem lub przekazem z emeryturą lub rentą. W najkorzystniejszej sytuacji są więc te osoby, których termin wypłaty przypada na 25. dzień miesiąca. Do nich "czternasta" trafi bowiem jeszcze w sierpniu.

Te osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na inne dni miesiąca, jak 1., 5., 10. czy 15. "czternastkę" otrzymają dopiero we wrześniu.

Czternasta emerytura trafi do osób, których renta lub emerytura nie przekracza kwoty 4188,44 zł brutto. Osoby, których emerytura wynosi poniżej 2900 zł brutto czternasta przyznana zostanie w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto (1217,98 zł na rękę).

