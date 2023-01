Spis treści: 01 13. emerytura 2023 - kiedy, kto ją otrzyma

02 14. emerytura 2023 - kiedy, kto ją otrzyma

03 500+ dla seniora. Dodatkowe pieniądze dla wybranych

W 2023 roku emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkowe pieniądze od państwa. Wiadomo już, że wiosną zostanie wypłacona trzynasta emerytura. Uprawnieni do pobierania świadczeń otrzymają również czternastą emeryturę. Wiadomo już, kiedy to nastąpi.

13. emerytura 2023 - kiedy, kto ją otrzyma

Zdjęcie Emeryci i w tym roku mogą się spodziewać trzynastej emerytury / 123RF/PICSEL

Trzynasta emerytura, nazywana popularnie "trzynastką" to ustawowy, roczny dodatek dla wszystkich rencistów i emerytów. Otrzymują go niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia.

Trzynasta emerytura jest wypłacana w wysokości najniższej emerytury, która obowiązuje od marca danego roku. Kiedy zostanie wypłacona w 2023 roku? Emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w kwietniu. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać wniosku, ponieważ ZUS wypłaca pieniądze wszystkim uprawnionym do ich otrzymywania.

Reklama

Ile wyniesie trzynasta emerytura w tym roku? Najniższa emerytura - w tym i "trzynastka" - po waloryzacji w marcu wyniesie 1588,44 zł brutto, co daje 1445, 48 zł "na rękę". W 2022 roku było 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury? Świadczenie nie zostanie przyznane tym osobom, które na dzień 31 marca 2023 roku będą miały zawieszone prawo do pobierania świadczeń emerytalnych z ZUS.

Zobacz również: Wymień te banknoty do 14 stycznia 2023. Później nie zapłacisz nimi w żadnym sklepie

14. emerytura 2023 - kiedy, kto ją otrzyma

Zdjęcie Czternasta emerytura nie dla wszystkich. Ważne jest kryterium dochodowe / 123RF/PICSEL

Czternasta emerytura pierwotnie miała być jednorazowym świadczeniem. Jakiś czas temu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiadała, że i w 2023 roku do seniorów trafią dodatkowe pieniądze w ramach tego świadczenia.

W przypadku tego świadczenia obowiązuje kryterium dochodowe. Pełną kwotę, w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym, otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza ustalonego progu dochodowego.

Pozostali otrzymają czternastą emeryturę odpowiednio pomniejszoną, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę lub nie otrzymają jej wcale. Wspomniana zasada oznacza, że jeśli ktoś otrzymuje świadczenie wyższe np. o 50 zł niż próg dochodowy, to czternasta emerytura będzie mniejsza o tę kwotę.

Warto wiedzieć, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego należy złożyć wniosek o status emeryta. Osoby, które nie zrobią tego na czas, czyli do końca miesiąca poprzedzającego wypłatę świadczenia, nie otrzymają ani grosza.

Kiedy czternasta emerytura zostanie wypłacona? Najprawdopodobniej będzie to sierpień i wrzesień 2023 roku. Otrzymanie środków nie wymaga złożenia wniosku.

Ile wyniesie dodatek do emerytury? Maksymalna wysokość po uwzględnieniu marcowej waloryzacji na poziomie 13,8 proc. może wynieść 1445, 48 zł "na rękę" (1588,44 zł brutto).

Zobacz również:

Emerytki mogą liczyć na zastrzyk gotówki. Jest jeden warunek

Miliardy na kontach, o których ZUS nam nie powie. Jak odzyskać pieniądze z OFE po zmarlym?

500+ dla seniora. Dodatkowe pieniądze dla wybranych

Zdjęcie Wybrani seniorzy mogą się starać o tzw. 500 + / Marek Bazak

Seniorzy będący w trudnej sytuacji finansowej mogą się starać o tzw. 500 +. Mogą je otrzymać wyłącznie osoby, które nie pobierają innych świadczeń.

500 + dla seniora jest przyznawane na wniosek i wypłacane dożywotnio co miesiąc. Z dodatku mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75. roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Istotnym kryterium jest wysokość dochodów. Do wniosku o 500 + dla seniora należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej.

Wyjątek: jeśli takie orzeczenie już wcześniej zostało złożone w ZUS, nie trzeba go ponownie dołączać.

Kolejny krok to skierowanie seniora na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Warto pamiętać, że pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego przysługującego seniorom po 75. roku życia nie gwarantuje otrzymania dodatkowego świadczenia.

***