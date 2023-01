W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Osiągnięcie tego wieku jest podstawą do złożenia wniosku o emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne jest również udokumentowanie odpowiedniego stażu pracy - dla kobiet wynosi on 20 lat, zaś dla mężczyzn 25 lat. Do stażu pracy zalicza się zarówno okres składkowy, jak i nieskładkowy.

Po ukończeniu wieku emerytalnego pracownik może zdecydować się na rozwiązanie stosunku pracy. Wtedy też przysługiwać będzie mu comiesięczne świadczenie wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli emerytura.

Świadczenie pewnej grupy kobiet zostanie jednak przeliczone ponownie, co wiąże się z dodatkowym zastrzykiem gotówki. Kobietom, które przeszły na emeryturę w wieku 60 lat, a były członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) ZUS przeliczy bowiem świadczenie dwukrotnie - przypomina "Super Express". Nastąpi to zarówno w momencie złożenia wniosku emerytalnego, jak i po ukończeniu wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn, a więc w wieku 65 lat.

Kobietom, które przeszły na emeryturę od 1 października 2017 roku, a były wcześniej członkiniami OFE ZUS sam przeliczy świadczenia. Specjalny wniosek muszą jednak złożyć te panie, które na emeryturę przeszły przed 1 października 2017 roku, były zapisane do OFE i urodziły się pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 1957 roku. Wówczas obowiązywał bowiem wyższy wiek emerytalny dla mężczyzn. "Po ponownym przeliczeniu może okazać się, że sporo zyskają" - podkreśla "Super Express".

Waloryzacja emerytur 2023

Dobrych informacji dla seniorów jest jednak więcej. W 2023 roku czeka nas bowiem rekordowa waloryzacja emerytur. Ostateczny wskaźnik poznamy co prawda dopiero w lutym tego roku, jednak już w październiku 2022 roku premier ogłosić decyzję w sprawie wyższych emerytur dla seniorów.

Jak wynika z podanych przez rząd danych od marca 2023 roku najniższa emerytura będzie wynosić 1588,44 zł brutto. W 2022 roku najniższe świadczenie wynosiło 1338,44 zł.