Energetyczny wampir czy maszynka do pieniędzy? Jaka jest prawda o paprotkach?

W czasach PRL była na wyposażeniu niemal każdego mieszkania i państwowych placówek. Dziś już nie jest pierwszym wyborem podczas kupowania roślin do domu, ale mimo to niektórzy nadal chętnie po nią sięgają m.in. z uwagi na pewne przesądy. A jeśli wierzyć w zabobony na temat paprotki, to jednym pomnoży pieniądze, z innych wyciągnie energię.

Zdjęcie Paprotce przypisuje się magiczne właściwości / 123RF/PICSEL