Etna: ostatnia erupcja. Europejski wulkan znów straszy

"Z powodu nowej aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii zostało zamknięte do poniedziałku do godziny 9 rano lub też do zakończenia obecnej erupcji" - poinformowała w niedzielę dyrekcja portu lotniczego.