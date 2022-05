Letnie temperatury poczujemy okresami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, gdy na termometrach zanotujemy maksymalnie do 25-29 st. C., a lokalnie może się zdarzyć również upał do około 30-31 st. C., aczkolwiek tak jak uprzedzaliśmy wcześniej, nie będzie to jeszcze prawdziwa wielodniowa fala upałów

dodaje serwis dobrapogda.pl.