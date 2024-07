Informowano wówczas, że rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. Miałoby to oznaczać, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosłyby z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostałaby podniesiona do 1426,28 zł brutto, renta socjalna do 1901,71 zł brutto, a do 2583,36 zł wzrosłaby kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU).