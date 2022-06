Boże Ciało coraz rzadziej kojarzy się Polakom ze świętem religijnym. Wiele osób w dodatkowym dniu wolnym dostrzega potencjał podróżniczy. Czerwcówka staje się prawie tak samo popularna, jak majówka. Spragnieni podróżowania turyści w tym roku planują spędzić dni od 16 do 19 czerwca, wypoczywając w popularnych miejscowościach - nad morzem lub w górach.

Obiecujące prognozy pogody zachęcają, by wyjechać z miasta. Chęć spędzenia Bożego Ciała w pięknych okolicznościach przyrody jest tak duża, że Polaków do wypoczynku nie są w stanie zniechęcić nawet astronomicznie wysokie ceny noclegów. Tymczasem koszt doby hotelowej w popularnych miejscowościach turystycznych może przerazić.

Reklama

Ceny są coraz wyższe

Według raportu przygotowanego przez HRE Investments na podstawie danych zebranych przez znany portal rezerwacyjny ceny miejsc noclegowych obecnie są o prawie jedną trzecią wyższe niż jeszcze dwa lata temu. Wzrost kosztów związanych z wynajęciem miejsca noclegowego to jednak dopiero początek podwyżek. Obecnie znacznie więcej musimy zapłacić także za paliwo. Pod koniec czerwca w 2020 roku benzyna Pb95 kosztowała około 5 zł za litr. Obecnie to już od 7,94 do nawet 8,01 zł. Drożeją także koszty wyżywienia. Ceny w restauracjach w popularnych kurortach potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Analizy wskazują jednak, że wszechobecna drożyzna nie zniechęca Polaków do podróżowania. Właściciele hoteli przed Bożym Ciałem nie narzekają bowiem na brak zainteresowania. W niektórych turystycznych miejscowościach położonych nad Bałtykiem obłożenie sięga nawet 85-90 proc. W konsekwencji oferty na kilka dni przed Bożym Ciałem są już mocno przebrane.

Zdjęcie Tłumy na "Monciaku" nie dziwią nikogo - sopocki deptak cieszy się sympatią gości z całego świata / REPORTER / Reporter

Zobacz również: Turyści masowo planują urlopy. Miejsc w hotelach może zabraknąć

Ile będziemy musieli zapłacić za urlop w Boże Ciało?

Na jaki koszt noclegu, należy przygotować się planując czerwcówkę? Analizy HRE Investments wskazują, że nocleg dla dwóch osób w okresie od 16 do 19 czerwca, będzie kosztował około 561 zł za dobę. To uśredniona kwota - nie brakuje bowiem znacznie droższych oraz nieco tańszych ofert.

Dlaczego urlop w Boże Ciało jest tak drogi? "To stawki, na które muszą się przygotować ci, którzy zwlekali z rezerwacją miejsc do ostatniej chwili, czyli rozpoczęli poszukiwania na niespełna tydzień przed długim weekendem" - podkreślono w analizach. Należy przez to rozumieć, że osoby, które czerwcowy wypoczynek zaplanowały wcześniej, mogły sporo zaoszczędzić.

Zobacz również: Najgorszy termin na wakacje w 2022 roku. Nie planuj wtedy urlopu

Sopot zdecydowane najdroższy. Świnoujście na podium

Oczywiście cena noclegu uzależniona jest od wielu istotnych czynników, między innymi od standardu hotelu, jaki wybieramy oraz miejscowości, w której planujemy urlop. Analizy wskazują, że w czerwcu zdecydowanie najdrożej będzie nad morzem. Turyści, którzy chcą spędzić Boże Ciało nad Bałtykiem, muszą przygotować się więc na spory wydatek. Na szczycie zestawienia najdroższych miejscowości znajduje się Sopot. Doba hotelowa w tym uzdrowisku kosztuje średnio 780 zł dla dwóch osób.

Drogo będzie również w Świnoujściu. Dwie osoby za nocleg będą musiały zapłacić bowiem aż 639 zł. Jeszcze w 2020 roku wypoczynek w podobnych warunkach kosztował 414 zł. Stawka wzrosła więc o średnio 200 zł za dobę hotelową.

Zdjęcie Turyści coraz chętniej decydują się także na wypoczynek w mniejszych uzdrowiskach / Michal Wozniak/East News / East News

W obecnym sezonie zainteresowaniem turystów cieszą się także: Szklarska Poręba, Kołobrzeg, Świeradów Zdrój i Karpacz. We wszystkich wymienionych miejscowościach średnie ceny za dobę hotelową prezentują się podobnie i oscylują w okolicy 550 zł dla dwóch osób. Nieco taniej odpocząć można w Międzyzdrojach. Tam nocleg kosztuje przeciętnie 539 złotych.

W ciepłe miesiące Polacy znacznie chętniej odpoczywają nad wodą, jednak Zakopane również znajduje się w rankingu najdroższych czerwcowych kurortów - zajmuje ósme miejsce. Za nocleg w stolicy polskich Tatr w Boże Ciało trzeba zapłacić średnio nieco ponad 520 złotych za dobę. Dwa lata temu było to 394 zł.

Turyści coraz chętniej decydują się także na wypoczynek w mniejszych uzdrowiskach. W rankingu HRE Investments znalazły się bowiem także Wisła i Krynica-Zdrój. Za nocleg w górskiej miejscowości położonej w województwie śląskim w pobliżu granicy z Czechami należy zapłacić średnio 462 zł (za dwie osoby). Z kolei doba hotelowa w miejscowości położonej w powiecie nowosądeckim kosztuje 435 zł. Eksperci zaznaczają, że z rezerwacją należy się śpieszyć - w mniejszych miejscowościach obłożenie także jest bardzo duże. W konsekwencji nie zostało już wiele wolnych łóżek.

Zdjęcie Plaża w Świnoujściu zachwyca turystów nie od dziś. Wiele osób odwiedzi ją także w czerwcu / LUKASZ SOLSKI / East News

***

Zobacz również:



Ile w tym roku trzeba będzie wydać na wakacje? Tak drogo jeszcze nie było

Sezon zagadka. Wakacje drogie, ale Polacy i tak wyjadą. Tylko dokąd?