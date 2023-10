Które markety wydłużą godziny otwarcia?

1 listopada to dzień wolny od pracy i handlu, dlatego w ostatnich dwóch dniach października Polacy tłumnie udają się do marketów, by dokonać najpotrzebniejszych zakupów. Z uwagi na fakt, iż w poniedziałek i we wtorek popularne sieci handlowe spodziewają się większej liczby klientów niż zazwyczaj, niektóre z nich zdecydowały się na wydłużenie godzin otwarcia.

W komunikacie przesłanym przez Biuro Prasowe sieci Biedronka czytamy: "Biedronka dba o komfort i wygodę klientów, dlatego 30 i 31 października ponad 2600 sklepów sieci będzie otwartych do godziny 23:00 lub dłużej".

Ponadto godziny otwarcia poszczególnych sklepów Biedronka będą umieszczone na drzwiach wejściowych do marketów. W dniu 1 listopada sklepy Biedronka będą nieczynne.

Interia zwróciła się także z pytaniem o godziny otwarcia sklepów w dniach 30 i 31 października do biura prasowego sieci sklepów Lidl.

"Sklepy Lidl Polska będą nieczynne w środę 1 listopada. W pozostałe dni obiekty będą funkcjonowały w standardowych godzinach otwarcia" - czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji. Przedstawiciele Lidla nie ustosunkowali się jednak do naszego pytania, czy w poniedziałek i we wtorek sklepy będą otwarte dłużej.

Zdjęcie W dniu 1 listopada zdecydowana większość sklepów w Polsce będzie zamkniętych / 123RF/PICSEL

a jak sytuacja przedstawia się w przypadku sklepów Carrefour? "Sklepy własne sieci Carrefour dziś i jutro (30 i 31.10) otwarte są w standardowych godzinach, nie zostały one wydłużone. Nie dotyczy to jednak sklepów franczyzowych, w których to właściciele ustalają godziny otwarcia swoich sklepówu" - informuje Interię Biuro Prasowe Carrefour Polska.

Spróbowaliśmy również ustalić, czy sklepy Kaufland i Auchan w dniach 30 i 31 października zostaną zamknięte o standardowych godzinach, czy jednak klienci będą mogli zrobić w nich zakupy dłużej niż zazwyczaj. Na oficjalnych stronach i profilach w mediach społecznościowych wymienionych sklepów nie znaleźliśmy jednak żadnych komunikatów, dlatego wysłaliśmy pytania do ich biur prasowych. Jeśli otrzymamy oficjalne stanowiska sieci sklepów Kaufland i Auchan, zaktualizujemy treść artykułu.

Zdjęcie Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta mówi o tym, które sklepy mogą być czynne 1 listopada / 123RF/PICSEL

Które sklepy będą czynne 1 listopada?

W dniu 1 listopada zdecydowana większość sklepów w Polsce będzie zamkniętych, ponieważ tak wskazuje ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

Niewykluczone jednak, że w niektórych sklepach będzie można dokonać zakupów. Zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i prowadzącymi handel osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek.

Oznacza to, że jeśli właściciel sklepu - w większości przypadków są to małe, osiedlowe sklepy - zdecyduje się otworzyć sklep 1 listopada i będzie osobiście obsługiwał klientów, to bez problemu zrobimy tam zakupy. Właściciel takiego sklepu może również korzystać z pomocy członków rodziny.

"Ustawa przewiduje możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy" - czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.