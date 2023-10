Spis treści: 01 Akcja "Znicz"

02 Ruszają kontrole na cmentarzach. Policjanci mają ważny powód

03 Wszystkich Świętych. Ważny apel policji

"Hiena" i "Znicz" - dwie policyjne akcje związane ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych wystartowały 27 października. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, jak i na cmentarzach. Działania potrwają do najbliższej niedzieli, 5 listopada.

Zobacz też: Cmentarze pełne kolorów, zabawek i zniczy. Nie ma tu grobów dla ludzi

Akcja "Znicz"

Zdjęcie W całej Polsce trwa policyjna akcja "Znicz" / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

W ramach akcji "Znicz" przy nekropoliach trwają wzmożone kontrole. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo pieszym i kierowcom.

Reklama

- Policjanci ruchu drogowego będą pomagać bezpiecznie dostać się podróżującym w miejsca, które tradycyjnie odwiedzamy w czasie świąt. Będą także reagować na popełniane wykroczenia, w szczególności te, które stanowią główną przyczynę wypadków drogowych, m.in. na przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Zwrócą również uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec pieszych - informują policjanci.

Dodają, że ze względu na usprawnienie dojazdu do cmentarzy, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Apelują, aby zapoznać się z nimi jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Ze względu na panujące w tym czasie utrudnienia, funkcjonariusze zalecają wybór komunikacji miejskiej zamiast samochodu. - Tym bardziej, że w wielu miastach zostaną uruchomione specjalne linie autobusowe lub tramwajowe - dodają mundurowi.

Funkcjonariusze zwracają się również do pieszych: - Pieszych uczulamy natomiast, aby podczas korzystania z drogi mieli na uwadze własne bezpieczeństwo. Noszenie odblasków w sposób widoczny dla kierowców podniesie znacząco bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

W 2022 roku w całej Polsce w trakcie trwania akcji "Znicz" odnotowano niemal 340 wypadków, w których zginęło 31 osób.

Zobacz też: Kolejny wzrost cen. Ile kosztują znicze i kwiaty na cmentarz w 2023 roku?

Ruszają kontrole na cmentarzach. Policjanci mają ważny powód

Zdjęcie Policyjny patrol na cmentarzu / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Druga z akcji, "Hiena", ma z kolei zwiększyć bezpieczeństwo na samych cmentarzach. Dlatego też i w tych miejscach nie zabraknie policyjnych patroli.

- Wszystkich Świętych to okres, w którym przemieszczamy się po terenie całego kraju, odwiedzając groby swoich bliskich. Pozostajemy tam w modlitwie, ciszy i spokoju, porządkujemy także miejsca ich spoczynku. Niestety niektórzy ten czas, naszą zadumę lub roztargnienie, mogą wykorzystać w zupełnie innym celu - jako okazję do popełnienia przestępstwa - zwracają uwagę mundurowi.

Funkcjonariusze apelują, by nie zabierać ze sobą na cmentarz dużych kwot. Podkreślają, że nie będą nam na miejscu potrzebne, a mogą paść łupem złodziei.

- Zabierzmy ze sobą tylko tyle gotówki, ile będzie nam potrzebne do kupienia zniczy i wiązanek. Robiąc porządki na grobach i wokół nich oraz zapalając znicze, nie zostawiajmy bez nadzoru torebek, płaszczy czy innych wartościowych przedmiotów. Pamiętajmy o tym, aby pieniądze, dokumenty czy telefon komórkowy, w miarę możliwości trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania. Na pewno utrudnimy w ten sposób złodziejowi ewentualną próbę kradzieży - informują.

Zobacz też: Muzyka na cmentarzu, igła i nić w Zaduszki. Oto cmentarne przesądy

Wszystkich Świętych. Ważny apel policji

Na cmentarz - w miarę możliwości - warto wybrać się w czyimś towarzystwie. Dzięki temu mamy większą szansę przypilnowania naszych osobistych rzeczy. Funkcjonariusze dodają, by pilnować ich również w trakcie podróży.

- Wybierając się w podróż komunikacją kolejową lub autobusową, pamiętajmy, aby nie pozostawiać bez opieki bagażu oraz swoich rzeczy osobistych w pociągach, autobusach oraz na dworcach. Pozostawiony bagaż może stać się łatwym łupem dla złodziei, ale również wywołać fałszywy alarm wśród służb mundurowych.

Policjanci przypominają, by przed wyjściem na cmentarz odpowiednio zabezpieczyć również dom czy mieszkanie. - Sprawdźmy, czy zamknęliśmy wszystkie drzwi i okna, w tym piwniczne i dachowe. Zamknijmy drzwi garażowe, pomieszczenia gospodarcze, a także furtki i bramy na posesję.

Mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach w rozmowie z Polsat News dodała:

- Nie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem jest druga zaufana para oczu, czyli nasz zaprzyjaźniony sąsiad, któremu warto zostawić klucze do naszego mieszkania, by co jakiś czas wszedł np. podlał kwiaty. To będzie sygnał dla kogoś z zewnątrz, że ktoś w tym mieszkaniu przebywa - powiedziała Polsat News.

***