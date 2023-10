Spis treści: 01 Horoskop na 1 listopada 2023 r. - BARAN

02 Horoskop na 1 listopada - BYK

03 Horoskop na 1 listopada - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na 1 listopada - RAK

05 Horoskop na 1 listopada - LEW

06 Horoskop na 1 listopada - PANNA

07 Horoskop na 1 listopada - WAGA

08 Horoskop na 1 listopada - SKORPION

09 Horoskop na 1 listopada - STRZELEC

10 Horoskop na 1 listopada - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na 1 listopada - WODNIK

12 Horoskop na 1 listopada - RYBY

Horoskop na 1 listopada 2023 r. - BARAN

Czeka dziś ciebie rozmowa z osobą, która jest dla ciebie niedobra, a ty czujesz żal do niej oraz rozczarowanie. Ale dla dobra wszystkich wokół ta rozmowa musi się odbyć. Ktoś będzie chciał ocenić twoje zachowanie i postępowanie. Nie spodoba się tobie ta ocena, ale musisz ją przyjąć, by mieć to wszystko z głowy.

Horoskop na 1 listopada - BYK

Wieczorem czeka cię randka z twoją ukochaną osobą. Udacie się do kina. Ale wcześniej zjecie dobrą kolację gdzieś na mieście. Możesz założyć coś wystrzałowego, by zrobić wrażenie na swojej drugiej połowie. Po kinie, po dotarciu do domu, w dalszych działaniach ograniczać was będzie tylko wasza wyobraźnia.

Horoskop na 1 listopada - BLIŹNIĘTA

Ktoś w pracy złoży ci propozycję nie do odrzucenia. To pomoc w pewnym projekcie jednak, by dobrze to wykonać, musisz dodatkowo się podszkolić. Ale czego nie robi się dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W sprawach rodzinnych dziś przygotować się musisz na rozmowę ze starszą osobą z rodziny. Może być trudno.

Horoskop na 1 listopada - RAK

Niech sprawy zabawy oraz innych przyjemności nie przesłonią ci obowiązków zawodowych. Musisz dobrze się nimi zajmować, by nikt nie miał ci niczego do zarzucenia. Zacznij też poważnie traktować swoich współpracowników. Chodzą o tobie słuchy, że masz do nich lekceważący stosunek. To nie może mieć miejsca.

Horoskop na 1 listopada - LEW

Po pracy skupisz się dziś na swoim życiu rodzinnym. Postanowisz nadrobić zaległości w rodzinnych relacjach. Porozmawiasz z członkami swojej rodziny. Okaże się, że mało o nich wiesz, a ostatnio sporo w ich życiu się dzieje. Na szczęście chętnie podzielą się z tobą tymi informacjami, bo będą chcieli znać twoje zdanie w niektórych sprawach. Wciąż jesteś autorytetem i nie zmarnuj tego.

Horoskop na 1 listopada - PANNA

Dzień będziesz miał spokojny mimo faktu, że wszyscy wokół będą chcieli brać czynny udział w życiu towarzyskim. Swoje obowiązki służbowe wykonasz wzorowo i postanowisz po prostu zająć się sobą. Sięgniesz po ulubione lektury lub też postanowisz nadrobić filmowe zaległości a wszystko to w domowym zaciszu.

Horoskop na 1 listopada - WAGA

Pewna sprawa dla ciebie lub też z kimś znajomość mogą się dziś dla ciebie zakończyć. To się dobrze składa, gdyż były to sprawy, które spędzały tobie sen z powiek. Co więcej, odkryjesz, że tak naprawdę wcale tego nie żałujesz i jest zupełnie odwrotnie. Masz wreszcie swobodę i kamień spadł ci z serca. Teraz możesz zacząć coś jeszcze raz.

Horoskop na 1 listopada - SKORPION

Powrócisz dziś wspomnieniami do przeszłości. Do swoich dawnych znajomości, relacji a nawet miłości. Jedna z nich wciąż nie daje ci spokoju. Zastanów się jednak, czy wracanie w przeszłość, w obecnym twym stanie psychicznym, jest ci do czegoś potrzebne. Czy warto rozdrapywać stare rany?

Horoskop na 1 listopada - STRZELEC

Będziesz dziś pełen pomysłów i tryskał będziesz wokół siebie pozytywną energią. To pozwoli ci szybko i sprawnie wykonać wszelkie zaplanowane na dziś zadania. Pracuj wytrwale bo wszystko udać się może. Dzięki temu nadrobisz również zaległości i sam szef będzie pod wrażeniem twojego zaangażowania w pracę.

Horoskop na 1 listopada - KOZIOROŻEC

To nie będzie twój dzień. Od samego rana atmosfera w pracy będzie bardzo gęsta. Zostaniesz o cos posądzony i użyć będziesz musiał wszelkich swoich sił by dowieść swojej racji. To wstrzyma na kilka godzin twoje zawodowe działania. Przygotuj się zatem na to, że dziś będziesz musiał zostać po godzinach w pracy.

Horoskop na 1 listopada - WODNIK

W miłości dziś możliwy konflikt tak zwanych interesów. Nie dojdziecie do porozumienia razem ze swoją drugą połową. Ale nie traktuj ukochanej osoby jak wroga, bo to tylko zwiększy napięcie miedzy wami i doprowadzi do prawdziwej awantury. Lepiej usiąść i od razu rozmawiać ze sobą, by rozwiązać wszelkie wątpliwości i tym samym uratować swój związek.

Horoskop na 1 listopada - RYBY

Dziś w pracy będziesz uznany za chodzący autorytet. Każda twoja opinia czy też zdanie w jakieś sprawie zostaną wzięte pod uwagę a pomysły zostaną wprowadzone w życie. Spotkasz się dziś z pewną kobietą, której zdanie ma dla ciebie ogromne znaczenie. Możesz poradzić się jej w swojej prywatnej sprawie.