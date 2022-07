Gessler podzieliła się przepisem na kiszone ogórki. Jeden element jest kluczowy

Magda Gessler zdradziła swój autorski przepis na ogórki kiszone. Kluczowy jest jeden drobiazg, bez którego ogórki nie będą soczyste i jędrne. Przedstawiamy prosty przepis na wyśmienite ogórki kiszone od królowej polskiej gastronomii. Będą idealne do sałatek, jako smaczny dodatek do drugiego dania jak i baza do zupy ogórkowej.

Zdjęcie Magda Gessler ma niezwykłe poczucie smaku, dlatego jej przepisy cieszą się wielką popularnością /Artur Zawadzki/Reporter/ TRICOLORS/123rf/ / AKPA