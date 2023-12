Świąteczne zakupy. Na co trzeba zwrócić uwagę?

Życie i styl Biedronka chwali się udogodnieniem dla klientów. Właśnie uruchomiono kolejny taki punkt Czas przed Bożym Narodzeniem dla wielu jest niezwykle intensywny. W grę wchodzi zaplanowanie trzech dni świąt, a to wymaga sporych zakupów. Niektórzy decydują się rozłożyć je w czasie i zaopatrzyć się w niektóre produkty z wyprzedzeniem.

W związku z tym Główny Inspektorat Sanitarny postanowił zapobiec marnowaniu żywności i przypomniał, jak ważne jest świadome wybieranie produktów. "Robisz świąteczne zakupy z wyprzedzeniem? Uważnie czytaj daty na opakowaniu. Po zakupie przechowuj żywność zgodnie z zaleceniami producenta" - przekazano za pośrednictwem Facebooka.

Zdjęcie Na niektórych produktach można się spotkać z terminem "należy spożyć do", a na innych z "najlepiej spożyć przed" / 123RF/PICSEL

Daty na opakowaniu. "Należy spożyć do" i "najlepiej spożyć przed" - na czym polega różnica?

Robiąc zakupy, warto zwracać uwagę na to, co wkładamy do koszyka. Mowa tu o czytaniu etykiet w celu wybierania produktów odznaczających się jak najlepszą jakością. Ważne jest również skupianie się na dacie ważności. Na niektórych produktach można się spotkać z terminem "należy spożyć do", a na innych z "najlepiej spożyć przed".

Różnica między nimi jest ogromna. Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśnia, że pierwszy z nich wskazuje, że spożycie produktu po upływie wskazanej daty może zaszkodzić. Dotyczy to również żywności, której wygląda i zapach wygląda prawidłowo. Daty poprzedzonej frazą "należy spożyć do" trzeba bezwzględnie przestrzegać. Wszystko to w trosce o zdrowie.

"Najlepiej spożyć przed" określą datę minimalnej trwałości. Oznacza to, że nawet jeśli już upłynęła, to spożycie danego produktu będzie bezpieczne i nie będzie się wiązało ze szkodliwym wpływem na zdrowie. "Oceń wygląd, smak i zapach i upewnij się, że była właściwie przechowywana" - czytamy w facebookowym poście.

