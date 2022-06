Gradobicia przybierają na sile. Można się przed nimi zabezpieczyć?

Spis treści: 01 Letni lód

Intensywne i gwałtowne gradobicie uderzyło we wschodnie landy Niemiec. Kilkunastominutowe bombardowanie lodowymi grudami sparaliżowało między innymi Bawarię. W miastach ucierpiały głównie samochody i drzewa, na wsiach grad spacyfikował uprawy roślin. Mieszkańcy chwycili za łopaty, na ulice wyruszyły niespotykane o tej porze roku pługi śnieżne, doszło również do wielu podtopień, gdyż lód zaczął się szybko roztapiać. W miejscowości Weiler spadło około pół metra lodu, który niszczył nie tylko samochody, ale uszkadzał nawet domy.



Letni lód

Zdjęcie Grad przybiera najróżniejsze rozmiary / 123RF/PICSEL

Przeglądając ostatnie informacje, można dojść do wniosku, że gwałtowne letnie gradobicia o dużej sile są zasadą, a nie wyjątkiem.

W nocy z 4 na 5 czerwca 15 osób zostało rannych, a jedna straciła życie w wyniku gwałtownych burz i opadów gradu. Lodowe pociski miały niekiedy rozmiar piłki tenisowej. Po raz pierwszy od 20 lat serwis meteorologiczny Meteo France wydał w 65 departamentach kraju pomarańczowe alerty. Oczekujące na rozpoczęcie regat łodzie wiosłowe zacumowane w Vichy zostały po prostu zdewastowane.



1 czerwca nad polskim pomorzem przeszły silne burze z gradem. Straż pożarna interweniowała w tym województwie 22 razy. W Wejherowie doszło do zalania piwnic, a Rumi odnotowano silne opady gradu. Tego samego dnia intensywny grad zmienił krajobraz Przasnysza tak, że wyglądał, jakby miasto cofnęło się do zimowych miesięcy. Dwa dni wcześniej w Koszalinie opady grady były tak silne, że w ich wyniku doszło do dachowania samochodu.



30 maja w serbskiej gminie Arilje odnotowano uderzenie żywiołu, który zniszczył nawet 70% tamtejszych upraw malin. Silny wiatr, w połączeniu z deszczem i gradem, połamały rośliny i strąciły owoce. Nawałnica trwała zaledwie 30 minut.



Zdjęcie Grad dużych rozmiarów może być nawet niebezpieczny dla życia / 123RF/PICSEL

Polski rekord sprzed roku. Co na to klimatolog?

Niecały rok temu, w czerwcu 2021 roku w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego spadł grad o średnicy 13 centymetrów. To był największy grad, jaki w Polsce do tej pory zanotowano.

"(...) to nie jest tak, że trąby powietrzne czy grad są nowym zjawiskiem. One były obserwowane w Europie, również na terenie Polski, od wieków, zachowały się zapiski w kronikach. Ale to prawda: teraz notujemy większą częstotliwość. Zdania, dlaczego, są różne. Niektórzy uważają, że powód jest banalny - po prostu w dobie rozwiniętej technologii i ogólnodostępnych baz danych, gdzie każdy, również amator, może zamieszczać informacje o występowaniu takich zjawisk, mamy więcej obserwacji. Inni są przekonani - i też nie możemy tego wykluczyć - że takich gwałtownych zjawisk naprawdę jest teraz znacznie więcej. I że jest to związane z ocieplaniem klimatu" - mówił przy tej okazji dr Bartłomiej Pietras klimatolog z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w rozmowie z Marią Mazurek z Gazety Krakowskiej.



Czy można zabezpieczyć się przed gradem?

Zdjęcie Grad może uszkodzić karoserię / 123RF/PICSEL

Nie istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie się przed siłami żywiołów. Sadownicy sięgają czasem po specjalne siatki antygradowe chroniące ich plantacje, jest to jednak droga inwestycja i raczej nie możliwa do zastosowania w innych warunkach. Nie chroni też przed gwałtownymi burzami i ulewami.



Mieszkańcy miast skupiają się raczej na zabezpieczeniu przed gradem swoich samochodów. W tym celu sięgają po specjalne plandeki, pod które często wsuwają odpowiednio wycięte kawałki gąbki. W sytuacjach awaryjnych ratują się nawet zwykłymi kocami. Poza tym nie istnieją łatwodostępne sposoby na ochronę przed gwałtownym gradobiciem - zwłaszcza takim rekordowych rozmiarów. Jeżeli rzeczywiście częstotliwość takich zjawisk rośnie, z pewnością będzie trzeba je opracować.

