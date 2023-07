Spis treści: 01 Największa ewakuacja w historii Grecji. Długo wyczekiwane wakacje dla niektórych turystów stały się piekłem

02 Co się stanie z wycieczkami do Grecji? Biura podróży są na to przygotowane. Ekspert wyjaśnia

03 Na co powinni uważać turyści przebywający na terenie Grecji?

Grecja do tej pory większości turystów kojarzyła się z wakacyjnym azylem i rajem na ziemi. To kraj bardzo chętnie wybierany również przez polskich urlopowiczów, najczęściej ze względu na niepowtarzalne krajobrazy, przyjazną kulturę i piękną pogodę.

W tym sezonie jednak upały stają się dla nich ogromnym wyzwaniem, gdyż temperatury w niektóre dni przekraczają nawet 40 stopni Celsjusza. Żar z nieba i wiatry przyczyniły się do licznych pożarów na terenie Grecji, między innymi na Rodos i Korfu. Z tragedią na miejscu zmagają się strażacy z różnych krajów, w tym z Polski.

Zdjęcie Sytuacja w Grecji wciąż jest niestabilna / Xinhua News / East News

Pożary w Grecji to traumatyczne przeżycie dla turystów, którzy przebywali w zagrożonych obszarach. Byli zmuszeni do natychmiastowego przerwania swoich wakacji i udania się w bezpieczne miejsca. Ich raj w tak krótkim czasie stał się piekłem.

Największa ewakuacja w historii Grecji, jest stresorem nie tylko dla tych, którzy już przebywają na wakacjach, ale i dla tych, którzy dopiero mają udać się na urlop. Mimo że część z nich planuje przylot w bezpieczne rejony, takie jak Kreta, to zapewne wiele pytań pojawia się w ich głowach. Czy pożar nie pojawi się również na innych wyspach? Czy ich wakacje się odbędą? Czy będą musieli przełożyć urlop? Niestety, na te pytania trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Należy być czujnym i zachować ostrożność, gdyż sytuacja zmienia się bardzo szybko.

Zdjęcie Chmury dymu z pożaru lasu wznoszą się do nieba na wyspie Rodos, Grecja, sobota, 22 lipca 2023 r. / Associated Press / East News

Wielu internautów bacznie obserwuje aktualne informacje na temat wylotów do Grecji i chętnie dzieli się nimi na przeznaczonych do tego grupach w mediach społecznościowych. Warto do nich dołączyć, jeśli zbliża się termin upragnionych wakacji. Jedna z użytkowniczek Facebooka postanowiła podzielić się wiadomością na temat odwołanych lotów na Rodos z biura podróży TUI. Biura turystyczne również na bieżąco informują swoich klientów na temat zachodzących zmian.

Co się stanie z wycieczkami do Grecji? Biura podróży są na to przygotowane. Ekspert wyjaśnia

Jarosław Kałucki z Travelplanet.pl podzielił się z Interią doniesieniami na temat sytuacji w Grecji. Jak poinformował, północna część wyspy Rodos uznawana jest za część bezpieczną. Wyjaśnił też, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało ostrzeżenia przed podróżami do Grecji.

Obecnie życie obywateli polskich nie jest zagrożone. Obsługą logistyczną turystów zajmują się miejscowe służby oraz biura podróży, które są odpowiedzialne za ich pobyt w Grecji. Ambasada RP w Atenach przez cały czas informuje o zagrożeniach i działaniach służb miejscowych za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz poprzez udostępniony telefon alarmowy +30 693 655 46 29. informuje Biuro Rzecznika Prasowego MSZ na stronie www.gov.pl

Zdjęcie Wiele wycieczek do Grecji musiało zostać odwołanych / Getty Images

Jarosław Kałucki dodał, że mimo oświadczenia MSZ, kilka biur podróży, których oferty sprzedaje Travelplanet.pl, podjęło różne decyzje: by w dniu 24 lipca zawiesić loty na Rodos (TUI) bądź umożliwić klientom zamianę terminu imprezy turystycznej, bądź kierunku, lub dokonać zwrotu poniesionych kosztów. Wyjaśnił również, że klienci mogą zrezygnować także z wycieczki indywidualnie na podstawie dodatkowo wykupionej polisy, która pozwala na rezygnację z podróży z wszelakich powodów. Mężczyzna informuje, że warto mieć na uwadze, że odległość między turystycznymi kurortami, okolice Rodos i Faliraki w północnej części wyspy a południem, gdzie szaleją pożary to ok. 100 km. Jarosław Kałucki dodał, że osoby z zagrożonych terenów na Rodos są ewakuowane w bezpieczne miejsca przez miejscowe służby.

Zdjęcie / VALERIE GACHE / AFP

Całą rozmowę z Jarosławem Kałuckim na temat sytuacji w Grecji i działań podejmowanych przez biura podróży podczas pożarów w Grecji przeczytasz tutaj.

Na co powinni uważać turyści przebywający na terenie Grecji?

Przebywając na terenie Grecji, nawet w obszarach, które uznawane są za bezpieczne, należy mieć na uwadze to, że temperatury są bardzo wysokie i wciąż mogą stwarzać zagorzenie. Emerytowany Kapitan Straży Pożarnej, Andrzej Burda wyjaśnił w rozmowie z Interią, że szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza w przypadku jednej kwestii.

Zdjęcie Pamiętaj o dokładnym gaszeniu papierosów, gdyż mogą doprowadzić do tragedii. / Getty Images

Strażak wskazał, że do pożarów w dużej mierze mogą przyczyniać się papierosy, dlatego jeżeli musimy po nie sięgać to z wielką odpowiedzialnością. Dodał, że nie wolno wyrzucać niedopałków gdzie się chce, a zwłaszcza przez szyby samochodów i w lasach. Pamiętajmy, że żar z papierosa ma bardzo wysoką temperaturę i może w ekspresowym tempie wzniecić ogień. Uważać trzeba również z zapałkami. Podobne ostrzeżenie pojawiło się na Facebooku ze strony biura podróży Grecos Holiday:

Wszystkich naszych Gości przebywających na wakacjach zachęcamy do wzmożonej ostrożności — susza, szczególnie na terenach leśnych, sprzyja występowaniu pożarów. Unikajmy otwartych źródeł ognia, nie palmy papierosów, nie wyrzucajmy niedopałków i szkła w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo i beztroskie wakacje. apeluje Grecos Holiday

Zdjęcie Jeśli nie musisz, to nie sięgaj po papierosy / Getty Images

