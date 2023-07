Spis treści: 01 Katarzyna Bosacka radzi jak zdrowo jeść i co kupować

02 Jak zdrowo grillować mięso? Mit dotyczący aluminiowych tacek

03 Co zamiast tacek aluminiowych?

Katarzyna Bosacka radzi jak zdrowo jeść i co kupować

Katarzyna Bosacka to znana polska dziennikarka, która zasłynęła, jako prowadząca programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziś znana jest jako ekspertka ds. żywienia, a swoich porad na temat zdrowego odżywiania oraz wyboru produktów wysokiej jakości najczęściej udziela w mediach społecznościowych.

Jej profil na Facebooku obserwuje ponad 600 tysięcy użytkowników, natomiast na Instagramie dziennikarka ma już 120 tysięcy fanów.

Jak zdrowo grillować mięso? Mit dotyczący aluminiowych tacek

Na Instagramie Katarzyny Bosackiej pojawiła się nowa rolka, w której dziennikarka obala pewien znany mit i radzi, jak zdrowo grillować mięso.

Prof. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej mówi, że tacka zabezpiecza mięso przed spaleniem, a to z kolei zabezpiecza nasze zdrowie przed dostaniem się do organizmu substancji rakotwórczych zaczęła tłumaczyć Bosacka.

Mimo że prof. Artur Badyda ma rację, istnieje pewne "ale". Dotyczy ono jednorazowych tacek aluminiowych, które kupujemy w sklepach. Okazuje się, że grillowanie na nich wcale nie jest zdrowe i może być szkodliwe dla naszego organizmu.

Aluminium może odkładać się w naszym mózgu, w wątrobie, czy w sercu twierdzi ekspertka.

Do wytwarzania tacek aluminiowych wykorzystywany jest glin. Metal ten po poddaniu wysokiej temperaturze przenika do potraw, które grillujemy. W niewielkich ilościach nie szkodzi on zdrowiu, a całkowite unikanie jego spożywania jest niemożliwe, ponieważ znajduje się w wielu produktach spożywczych, które jemy lub pijemy na co dzień. Jednakże składnik ten może kumulować się w naszym organizmie, co prowadzi do osłabienia, problemów żołądkowych, a także upośledzenia pracy układu nerwowego.

Zdjęcie Grillowanie na jednorazowych tackach aluminiowych nie jest dobre dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Co zamiast tacek aluminiowych?

To, że tacki aluminiowe nie są najlepszym wyborem, nie oznacza, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z grillowania na tackach. W swoim poście Bosacka radzi, czego używać zamiast nich:

Lepiej kupić przez internet albo w niektórych dyskontach w sezonie tacki wielorazowego użytku, metalowe.

Używanie tacek to jednak niejedyny sposób na zabezpieczenie dostawania się do naszego organizmu substancji rakotwórczych:

Wrzucamy wtedy mięso, najlepiej, jednak jak mówi profesor Badyda - w marynacie. I tak zdrowo grillujemy radzi ekspertka.

